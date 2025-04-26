Рассказываем, можно ли в Радоницу работать на земле и какие запреты не стоит игнорировать.

Проводы, Радоница, Гробки - это период, во время которого в Украине поминают умерших предков. Обычно это следующее воскресенье, понедельник и вторник после Пасхи, с которыми в народе связан ряд обычаев и запретов. О том, что можно делать на Радоницу, а что, согласно народным поверьям, - под строгим запретом, специально для УНИАН рассказала кандидат исторических наук, этнолог Анастасия Кривенко.

Что нужно делать на Радоницу, Проводы и Гробки

Проводы, Проводы, Проводное воскресенье, Проводная неделя, Радоница и Гробки - в разных регионах Украины поминальные дни после Пасхи называют по-разному, но их традиции и запреты в основном похожи.

Как рассказала УНИАН этнолог Анастасия Кривенко, чаще все же употребляется название Проводы, Проводное воскресенье, Проводная неделя. Радоницей называют поминальный день на северо-востоке страны, а также в районах, приграничных с Беларусью и Россией.

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По традиции накануне поминальных дней убирают могилы на кладбищах, куда потом идут и в сам день поминовения. На Проводы в церкви проходят панихиды - службы по умершим, которые также можно посетить.

Как рассказывал ранее УНИАН, в поминальные дни нужно вспоминать свой род, поэтому в храмах подают записки об умерших, а также несут так называемые "панихиды". Поскольку пост уже закончился, то можно приносить на поминальный стол не только постные продукты, однако те, что быстро портятся, лучше не оставлять. Чаще всего верующие кладут в "панихиду" крашеные яйца и пасхи.

Между тем, обязательного правила, что нести в церковь на Радоницу или же в другие поминальные дни, нет, ведь самое главное - это молитва. Поэтому если человек не в состоянии что-то принести, он может ничего не брать.

Когда на Радоницу идти на кладбище

Как уже говорили, поминальные дни после Пасхи в разных регионах проводят в разные дни. Проводы и Гробки отмечают обычно в первое воскресенье после Пасхи (на Антипасху) или же в понедельник после нее - когда начинается Проводная неделя согласно церковному календарю. Радоница наступает на 9-й день после Пасхи, это вторник.

На кладбище принято идти утром, после церковной службы, но если такой возможности нет, то можно посетить кладбище и позже. С собой люди берут пасочки, крашеные яйца, конфеты - их раздают как милостыню и оставляют на могилах, хотя такая традиция существует не везде.

Что нельзя делать на Радоницу

По словам Анастасии Кривенко, согласно народным поверьям в поминальные дни следует придерживаться ряда запретов.

Чего нельзя делать на Радоницу дома:

запрещается делать какую-то тяжелую работу, особенно ту, что связана с землей - копать, пахать, сажать, сеять - считается, что таким образом человек проявляет неуважение к умершим, беспокоит их, и они будут мстить;

нельзя ставить ограду - для этого надо забивать доски в землю, это также беспокоит умерших, а еще люди верили, что из-за этого потом не будет дождя и урожая;

нельзя шить - говорят, что так можно "зашить глаза" покойникам;

не разрешается рубить - потому что якобы человек "отрубает" покойникам руки или ноги;

ни в коем случае нельзя белить - потому что "покойникам выбелишь глаза".

Также среди запретов, чего нельзя делать на Радоницу, - это гулять свадьбы и веселиться.

Можно ли в Радоницу работать на земле? "Есть поверье, - рассказывает этнолог, - что человек, который в поминальный день отправится работать в поле, попадет под землю, или его накажут за неповиновение - он может заболеть и умереть. Если же кто-то в неподходящее время ставит забор, то может наступить засуха - в таком случае в старину вся сельская община собиралась, забор дружно вырывали из земли и разрушали, чтобы "вызвать" дождь".

Также, например, на Волыни не принято в поминальные дни называть умерших покойными - только родственниками. Делают так из уважения и проявления гостеприимства к родным, которые пришли с того света, - их не называют покойными, чтобы не напоминать им, что они не на своем месте.

справка Анастасия Кривенко этнолог Этнолог и кандидат исторических наук. Окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Является научным сотрудником отдела этнологии современности Института народоведения НАН Украины. Занимается исследованием демонологии, обрядов и обычаев украинского народа. Заведующая отделом этнографии Музея народной архитектуры и быта во Львове им. Климентия Шептицкого. Ведет этнологический блог на своей странице в Instagram.

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