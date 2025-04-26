Жареные кальмары - это блюдо, которое можно встретить в средиземноморской кухне. Сырой морепродукт режут кольцами, затем обваливают в муке и жарят на растительном масле. В некоторых регионах Испании, например, в Мадриде, в кляр добавляют пиво или яйцо, для обваливания иногда используют панировочные сухари.
В любом испанском баре можно найти в меню такую закуску, там жареные морепродукты подают как "тапас" - угощение к пиву. Узнайте, как приготовить кольца кальмаров по разным рецептам.
Жареные кольца кальмара - рецепт с пивом
Кольца кальмара в кляре можно готовить, используя разную панировку. Рекомендуем вам попробовать рецепт по-испански и добавить в муку стакан пива - это позволит сделать кляр более хрустящим.
Ингредиенты:
- полкилограмма тушек кальмаров;
- один стакан муки;
- один стакан пива;
- два белка куриного яйца;
- половина столовой ложки растительного масла;
- две чайных ложки соли;
- два стакана рафинированного растительного масла.
Кальмары обязательно разморозить, промыть под проточной водой, убрать хитиновую пластину и тонкую кожу. Налить питьевую воду в кастрюлю или миску, поставить на огонь. Посолить, опустить морепродукты в кипяток и запомнить, сколько варить кольца кальмаров, точнее, целые тушки. Делать это нужно не более трех минут, иначе морепродукты будут "резиновыми". Слить воду, дождаться, пока морепродукты остынут. Когда это произойдет, нарезать кальмар кольцами. В отдельную миску высыпать муку, влить пиво, масло и всыпать соль, снова перемешать.
Отделить белки от желтков, взбить миксером до пышной пены. Влить белки в тесто, еще раз перемешать. В глубокую кастрюлю вылить рафинированное растительное масло, хорошенько разогреть. Обмакнуть кальмары в кляр, жарить в масле с двух сторон по 3-5 минут. По желанию можно выложить морепродукты на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки жира.
Жареные кольца кальмаров - рецепт с молоком
Еще один вариант, как приготовить кольца кальмаров в кляре - использовать молоко, а не пиво. Панировка также будет хрустящей, но более нежной и мягкой, чем в предыдущем рецепте, а сыр добавит пикантности.
Ингредиенты:
- полкилограмма охлажденных кальмаров;
- одно яйцо;
- три столовых ложки молока;
- две щепотки соли;
- щепотка черного молотого перца;
- три столовых ложки панировочных сухарей;
- три столовых ложки муки;
- сто граммов сыра;
- два зубчика чеснока;
- петрушка;
- стакан сметаны.
Налить в миску питьевую воду, поставить на огонь. Дождаться, пока она закипит, затем выложить в емкость с кипящей жидкостью тушки кальмаров и варить их 3 минуты. Достать морепродукты, остудить, нарезать кольцами. В отдельную емкость вылить молоко, вбить яйцо, посолить, поперчить, взболтать все вилкой или венчиком. В плоской тарелке смешать панировочные сухари и муку, сначала обмакнуть кальмары в кляр, а потом в панировку. В глубокой кастрюле или казане разогреть два стакана растительного масла, обжаривать морепродукты по 5-7 минут с каждой стороны.
Параллельно сделать соус - натереть сыр, нашинковать зелень, пропустить чеснок через пресс. Выложить все эти ингредиенты в маленькую миску, заправить сметаной и тщательно перемешать. Подать кальмары с соусом к столу.