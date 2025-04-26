Такое угощение смогут приготовить даже начинающие кулинары.

Жареные кальмары - это блюдо, которое можно встретить в средиземноморской кухне. Сырой морепродукт режут кольцами, затем обваливают в муке и жарят на растительном масле. В некоторых регионах Испании, например, в Мадриде, в кляр добавляют пиво или яйцо, для обваливания иногда используют панировочные сухари.

В любом испанском баре можно найти в меню такую закуску, там жареные морепродукты подают как "тапас" - угощение к пиву. Узнайте, как приготовить кольца кальмаров по разным рецептам.

Жареные кольца кальмара - рецепт с пивом

Кольца кальмара в кляре можно готовить, используя разную панировку. Рекомендуем вам попробовать рецепт по-испански и добавить в муку стакан пива - это позволит сделать кляр более хрустящим.

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Ингредиенты:

полкилограмма тушек кальмаров;

один стакан муки;

один стакан пива;

два белка куриного яйца;

половина столовой ложки растительного масла;

две чайных ложки соли;

два стакана рафинированного растительного масла.

Кальмары обязательно разморозить, промыть под проточной водой, убрать хитиновую пластину и тонкую кожу. Налить питьевую воду в кастрюлю или миску, поставить на огонь. Посолить, опустить морепродукты в кипяток и запомнить, сколько варить кольца кальмаров, точнее, целые тушки. Делать это нужно не более трех минут, иначе морепродукты будут "резиновыми". Слить воду, дождаться, пока морепродукты остынут. Когда это произойдет, нарезать кальмар кольцами. В отдельную миску высыпать муку, влить пиво, масло и всыпать соль, снова перемешать.

Отделить белки от желтков, взбить миксером до пышной пены. Влить белки в тесто, еще раз перемешать. В глубокую кастрюлю вылить рафинированное растительное масло, хорошенько разогреть. Обмакнуть кальмары в кляр, жарить в масле с двух сторон по 3-5 минут. По желанию можно выложить морепродукты на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки жира.

Жареные кольца кальмаров - рецепт с молоком

Еще один вариант, как приготовить кольца кальмаров в кляре - использовать молоко, а не пиво. Панировка также будет хрустящей, но более нежной и мягкой, чем в предыдущем рецепте, а сыр добавит пикантности.

Ингредиенты:

полкилограмма охлажденных кальмаров;

одно яйцо;

три столовых ложки молока;

две щепотки соли;

щепотка черного молотого перца;

три столовых ложки панировочных сухарей;

три столовых ложки муки;

сто граммов сыра;

два зубчика чеснока;

петрушка;

стакан сметаны.

Налить в миску питьевую воду, поставить на огонь. Дождаться, пока она закипит, затем выложить в емкость с кипящей жидкостью тушки кальмаров и варить их 3 минуты. Достать морепродукты, остудить, нарезать кольцами. В отдельную емкость вылить молоко, вбить яйцо, посолить, поперчить, взболтать все вилкой или венчиком. В плоской тарелке смешать панировочные сухари и муку, сначала обмакнуть кальмары в кляр, а потом в панировку. В глубокой кастрюле или казане разогреть два стакана растительного масла, обжаривать морепродукты по 5-7 минут с каждой стороны.

Параллельно сделать соус - натереть сыр, нашинковать зелень, пропустить чеснок через пресс. Выложить все эти ингредиенты в маленькую миску, заправить сметаной и тщательно перемешать. Подать кальмары с соусом к столу.

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