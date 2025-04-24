По словам адвоката, нарушительниц может ждать внушительный штраф.

В Украине продолжаются боевые действия и военное положение. Мужчин призывают в армию, а у женщин появились новые обязательства.

УНИАН узнал у адвоката Татьяны Савченко, какие женщины в Украине должны встать на военный учет.

Среди тех, кто считается военнообязанной женщиной, главное место занимают медработницы и фармацевты. Остальные украинки, как и раньше, встают на учет, только если сами захотят.

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Что будет, если женщина-медик не станет на военный учет

По словам Савченко, медиков и фармацевтов привлекают к ответственности за нарушение воинского учета наравне с военнообязанными мужчинами. За несвоевременную постановку на воинский учет на этих женщин во время военного положения могут наложить штрафы в размере от 17 до 25500 гривень.

"Сначала на женщину-нарушительницу воинского учета составляют протокол о привлечении лица к административной ответственности. Об этом протоколе сообщают лицу, которое привлекают к ответственности. Затем это лицо имеет право защитить свои права. А после этого женщину-медика или фармацевта или привлекают к административной ответственности по постановлению, или нет", - объяснила адвокат.

В то же время на женщин, которые не стали воинский учет, не ограничивают в выезде из страны. На границе у них не проверяют, стали они на воинский учет или нет. Поскольку женскую мобилизацию в Украине проводят в добровольном порядке, то женщинам нелогично закрывать выезд за границу.

До какого возраста женщины-медики военнообязанные и какие правила

Савченко также уточнила, до какого возраста женщины-военнообязанные в Украине. По ее словам, большинство лиц в нашей стране обычно военнообязаны до 60 лет. Исключение - высший офицерский состав (генералы). Их считают военнообязаными до 65 лет.

Ранее адвокат отмечала, что на вставших на учет женщин возлагают определенные обязательства. Каждый год им нужно проходить врачебную комиссию, а также информировать, если они переехали или изменили свое семейное положение.

При этом сняться с учета можно только в нескольких случаях. Кроме достижения предельного возраста, основанием считается смерть, выход из украинского гражданства или если женщина не может служить из-за проблем со здоровьем.

справка Татьяна Савченко Адвокат в адвокатском бюро «Татьяны Савченко» Татьяна Савченко - адвокат Адвокатского бюро «Татьяны Савченко» Свой путь в адвокатуру начала в 2017 году, специализируясь на семейном, наследственном, банковском и финансовом праве. В 2023 году начала собственное дело, как независимый адвокат. Сейчас основными направлениями деятельности являются военное, семейное, финансовое, наследственное и хозяйственное право.

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