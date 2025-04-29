Dark Souls 2 часто называют самой слабой частью трилогии. Это, конечно, неспроста, но особенно обидно, когда такое мнение звучит на фоне того, что из второй части вырезали огромного краба с башней на панцире.
Как выяснил датамайнер Zullie the Witch, в оригинальной версии локации Забытая Крепость планировалась полноценная битва с боссом-крабом. Это был бы первый краб в истории серии. Причём не просто краб, а краб, который таскал на себе кусок башни от замка, буквально вросшую в его спину.
Вырезанный босс мог быть частью арены перед башней. Альтернативный и куда более крутой сценарий - игрок попадал бы внутрь самой башни, спускался по винтовой лестнице и бил ракообразное изнутри, пока не получал в награду Уродливый панцирь - молот из релизной версии, который раньше назывался "двуручник отшельника-краба". Ещё одна вещь, Ужасные когти, тоже связана с этим несостоявшимся боссом.
В файлах есть ещё одна крабовая моделька. У этой больше лап, круглее туловище и длинная вытянутая голова. По задумке, краб мог покидать своё башенное убежище, открывая уязвимую нижнюю часть для удара.
Сколько таких идей так и не добрались до игроков - сказать трудно. Но факт в том, что Dark Souls 2 был куда более амбициозным и экспериментальным. Вспомнить хотя бы знаменитую вырезанную систему динамического освещения, которую FromSoftware демонстрировали до релиза, а потом молча убрали.
Ранее мы рассказывали, что фанаты восстановили утерянную версию King's Field, первую игру создателей Dark Souls. Версия делалась для кнопочных телефонов, но сейчас её можно запустить на эмуляторе.