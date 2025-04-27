Узнайте, какую денежную выплату получат защитники в мае 2025 года.

Военнослужащие выполняют чрезвычайно важную работу, поэтому имеют немало доплат и премий. Зарплата военных в Украине зависит от звания защитника и места несения службы. Есть также минимальный размер оклада, который значительно выше, чем в гражданских профессиях.

Юрист судебной практики ЮК RIYAKO&PARTNERS Дарья Лялюк эксклюзивно для УНИАН рассказала, сколько зарплата у военных составляет в 2025 году, от чего зависит оклад и какие есть доплаты.

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Какая зарплата у военных в Украине в 2025 году

Как объяснила Дарья Лялюк, денежное обеспечение военнослужащие ВСУ состоит из совокупности таких платежей:

Основные выплаты (должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет). Суммы основных выплат могут быть абсолютно разными.

(должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет). Суммы основных выплат могут быть абсолютно разными. Дополнительные выплаты .

. Единовременные выплаты .

Сейчас минимальный размер денежного обеспечения военного составляет 20130 гривен.

Оклад в ВСУ зависит от большого количества факторов. На размер денежного обеспечения влияют факторы, за которые военным ежемесячно начисляют надбавки:

должность;

воинское звание;

продолжительность, интенсивность и условия военной службы.

квалификация;

наличие научных степеней, ученого звания, почетного звания.

Надбавки начисляются в процентах от должностного оклада и/или оклада за воинское звание, и/или надбавки за выслугу лет (в зависимости от вида дополнительной выплаты). К примеру, надбавка за выслугу лет может стартовать от 5% - это за один год службы, и достигать отметки 50% за 25 лет службы и более. Надбавка за особенности прохождения службы выплачивается в размере 65% от суммы основных выплат. Например, если у воина должностной оклад составляет 2550 гривен, оклад за воинское звание - 530 грн, а надбавка за выслугу лет - 770 грн, то надбавка за особенности прохождения службы составит 2503 гривны.

Надбавка за научную степень может составлять от 5% до 10% от должностного оклада (будет зависеть от достижений в профессиональной деятельности).

Какие есть дополнительные выплаты военным

Юрист объясняет - существуют ежемесячные дополнительные выплаты военным и одноразовые.

Есть такие виды дополнительных ежемесячных выплат военнослужащим:

Повышение должностного оклада . Оклад могут повысить, если военный проходит службу в специфических населенных пунктах, к примеру, если они имеют статус горных, или же на острове Змеиный. Размер оклада могут увеличить на 25%.

. Оклад могут повысить, если военный проходит службу в специфических населенных пунктах, к примеру, если они имеют статус горных, или же на острове Змеиный. Размер оклада могут увеличить на 25%. Доплаты за участие в боевых действиях .

. Премии . Их размеры зависят от личного вклада военного во время службы и определяются индивидуально.

Одноразовые - это денежное вознаграждение или помощь, которые выдаются военным ВСУ при определенных обстоятельствах. Это вознаграждения (за выполнение особых задач) и помощь (для поддержки социального и материального положения, в частности, единовременные выплаты при заключении первого контракта, на оздоровление, на социально-бытовые нужды) и в случае увольнения с военной службы. Суммы могут быть разными.

Какая зарплата у военных на передовой

Зарплата военного ВСУ зависит от того, где именно выполняются боевые задачи. К примеру, дополнительно 30 тысяч гривен выплачивают воинам, которые выполняют боевые задачи по всестороннему обеспечению группировок войск наших Сил обороны в районах ведения боевых действий.

Если же защитники выполняют специальные боевые задачи против противников на передовой, то им должны доплачивать 100 тысяч гривен. В эту сумму не входит оклад, поэтому совокупная зарлпата военных еще больше.

Кроме того, военнослужащий имеет право получить одноразовое дополнительное вознаграждение в размере 70 тысяч гривен за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) пребывания на передовой.

Отличается ли зарплата военных по званиям в Украине

Размер награды никоим образом не зависит от того, являются они контрактниками или мобилизованными. А влияют на нее указанные выше факторы - в том числе должность, звание.

В целом у контрактников, не тех, которые идут по программе "Контракт 18-24", есть привилегия - при подписании первого контракта лицо получает единовременную дополнительную выплату. Рядовые военные имеют право при подписании первого контракта получить помощь 24224 гривны, сержанты и старшины - 27252 грн, офицеры - 30280 грн.

Стоит отметить, что есть инициативы некоторых органов местного самоуправления относительно единовременных выплат лицам, которые были мобилизованы. Но такая практика не очень распространена.

Кому начисляется зарплата военного в случае гибели

В случае смерти военнослужащего те выплаты, которые он должен был получить, военная часть выплатит его близким - родителям, жене/мужу или совершеннолетним детям, которые проживали с ним вместе. Еще средства могут выплатить законным представителям детей или усыновителям или лицам, которые находились на иждивении погибшего. Если же ближайших родственников у военного нет, тогда право на выплаты получат другие наследники - более дальние по уровню родства.

Военный действительно может выбрать, кому поступят его выплаты, если с ним что-то случится. В постановлении Кабмина №550 указано, что воин имеет право составить личное распоряжение, указать лиц, которые получат единовременную денежную помощь в случае его гибели, и определить в процентах размер доли выплаты. Разрешено указать и одно лицо, которое получит выплату полностью.

Ранее мы рассказывали, какие есть выплаты военным по ранению и от чего зависит их размер.

справка Дарья Лялюк Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого и получила диплом магистра по специальности "Право". Специализируется в области хозяйственного, корпоративного и гражданского права. Имеет опыт практической деятельности в сфере права более 2-х лет. Является автором статей на Liga Закон и других ведущих средствах массовой информации. С 2023 года является членом Ассоциации юристов Украины.

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