На ПК Horizon Forbidden West доступна в составе Complete Edition со всеми вышедшими дополнениями и другими бонусами.

На ПК состоялся релиз уже бывшего эксклюзива PlayStation – Horizon Forbidden West от студии Guerrilla Games. Игра доступна в Steam и EGS, дистрибутив игры весит чуть больше 104 гигабайт.

Приключения Элой продолжаются на компьютерах в расширенном выпуске Horizon Forbidden West Complete Edition. В издание входит не только основная игры, но и сюжетное DLC Burning Shores, действие которого происходит после окончания основной сюжетной кампании. Плюс, эксклюзивные бонусы для игроков на ПК.

Sony не упустила возможность отметить этот момент выпуском launch-трейлера, который демонстрирует возможности компьютерной версии. Среди них: возможность разблокировки частоты кадров, дополнительные настройки графики, поддержка DualSense, а также технологий DLSS, FSR и XeSS.

Horizon Forbidden West является прямым продолжением Horizon Zero Dawn, вышедшей в 2017 году на PlayStation и в 2020-м на ПК. Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Геймплей "Хорайзена" можно условно поделить на три аспекта: исследование окружающего мира, сражения и разгадывание головоломок. Главная героиня, Элой, оснащена арсеналом оружия и инструментов для борьбы с врагами и масштабными машинами, а также для пересечения труднопроходимых местностей.

Horizon Forbidden West также доступна на PS4 и PS5. Проект был достаточно тепло принят публикой: (88 баллов из 100 на Metacritic), а тираж игры по состоянию на апрель прошлого года превышает 8.4 млн копий.

Помимо Forbidden West в ближайший год на компьютеры перенесут The Last of Us 2, Marvel's Spider Man 2, God of War: Ragnarok и другие популярные Sony-эксклюзивы. Также компания обсуждает возможность переноса на ПК и более ранних своих эксклюзивов, к примеру, Infamous: Second Son.

