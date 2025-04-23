92 бали на Metacritic: критики випустили огляди RPG Clair Obscur: Expedition 33

Релиз Clair Obscur: Expedition 33 запланирован на 24 апреля.

Появились первые обзоры Clair Obscur: Expedition 33, дебютной ролевой игры французской студии Sandfall Interactive.

Судя по рецензиям, перед нами не просто удачный старт для новой команды, а одна из самых сильных RPG как минимум этого года. На Metacritic игра стартовала с 92 баллов, на OpenCritic - с 91.

Clair Obscur: Expedition 33 рассказывает о группе персонажей, которые отправляются в смертельно опасное путешествие, чтобы разорвать замкнутый круг, в котором каждый год люди определенного возраста погибают от магии загадочной Художницы.

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Сюжет, по словам Game Informer, не боится серьезных тем: потери, принятия и неизбежности. И при этом он подан с настоящей эмоциональной глубиной.

Обозреватели отмечают, что Expedition 33 сочетает традиции японских RPG с современными механиками и кинематографическим подходом. IGN пишет, что "у игры есть все задатки RPG-классики", а PushSquare добавляет, что "разработчики из Sandfall действительно понимают, почему эти игры особенные, и делают заимствованные элементы уникальными".

Уникальной игру делает и её система боя: основа - пошаговая, но с активными элементами вроде QTE и парирований. Каждый персонаж имеет свои механики, что дает простор для создания собственных билдов. GameSpot подчеркивает, что персонажи заметно отличаются друг от друга геймплейно, а сама боевая система глубокая и постоянно требует вовлечения.

Среди сильных сторон также называют визуальный стиль: локации богаты деталями, мир атмосферный, а графика великолепна. Хотя игра не обещает масштаб современных JRPG, вроде Persona или Final Fantasy, свои 35-40 часов геймплея разработчики сделали интересными и насыщенными.

По мнению большинства критиков, Expedition 33 - это не просто удачная RPG, а потенциальная современная классика. Как выразился Game Informer: "Clair Obscur: Expedition 33 просто великолепна".

Релиз Clair Obscur: Expedition 33 запланирован на 24 апреля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series, а также с первого дня появится в Game Pass.

Параллельно с Clair Obscur: Expedition 33, совершенно "внезапно" вышел ремастер TES IV: Oblivion. Игроки остались довольны переизданием, но люди, которые ждут дебютный проект Sandfall Interactive, переживают, что ремастер затмит релиз Clair Obscur: Expedition 33.

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