Светлый праздник Пасхи имеет много запретов, о которых стоит знать каждому верующему.

20 апреля у верующих наступает Пасха 2025 - самый радостный и светлый праздник христианского календаря. В Украине к этому торжеству принято выпекать ароматные пасхи и красить вареные яйца. Вся семья собирается за обеденным столом и радуется воскрешению Иисуса.

Как и любой другой религиозный праздник, Пасха имеет церковные ограничения. Поскольку это очень важный день, нарушение запретов будет являться большим грехом. Верующим нужно с уважением отнестись к торжеству Воскрешения Христа, поэтому всем стоит запомнить, что нельзя делать на Пасху.

Что категорически нельзя делать на Пасху

В день Пасхи украинцы освящают продукты, посещают богослужения и делают крашанки. Священники рекомендуют провести этот день вместе с семьей и с радостью в сердце, поскольку посвящен он счастливому событию. Однако некоторые действия в эту дату крайне нежелательны.

Нельзя ругаться

Под категорическим запретом в светлый день ругань, конфликты, жалобы, оскорбления, месть и зависть. Постарайтесь избегать негатива и разногласий. Не стоит вспоминать о старых обидах, упрекать близким и желать зла. По возможности попросите прощения у тех, кого обидели, и простите чужую вину сами.

Нельзя чревоугодничать

Вкусная еда на Пасху не запрещена и даже поощряется, но нужно знать меру. Помните, что чревоугодие и пьянство являются большими грехами. Нельзя переедать и напиваться, ведь это отвлекает нас от сути праздника. Что касается алкоголя, то помимо кагора лучше вообще ничего не пить.

Нельзя быть равнодушным

Жадность, безразличие, жестокость в Пасху - это большой грех. Иисус умер на кресте, чтобы искупить вину человечества, поэтому отказывать в помощи нуждающимся в этот день вдвойне плохо. Будьте милостивыми к близким и незнакомцам, особенно к тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Щедрость и великодушие - очень важные качества для христианина.

Нельзя делать несрочную работу

Ещё одно дело, что категорически нельзя делать в Пасху, касается несрочной работы. В светлый день отложите рукоделие, уборку, ремонт, хлопоты в саду и другие бытовые занятия, которые можно перенести на потом. Лучше посвятите день семье и молитве.

Нельзя поминать умерших

Пасха - праздник воскрешения и торжества жизни, поэтому поминать погибших в этот праздник неуместно. Для этого до и после 20 апреля даются родительские субботы, на которых разрешено посещать могилы близких и молиться за упокой души. Однако если все же случилось так, что человек умер в пасхальную неделю, то в отпевании и похоронах священники не откажут.

Ранее мы также рассказывали, что нельзя святить на Пасху. Не все продукты питания являются уместными в пасхальной корзине.

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