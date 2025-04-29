Уникальная механика будет принадлежать закрытой Monolith до 2036 года.

После того как Warner Bros. закрыла Monolith и надёжно заперла уникальную систему Nemesis из серии Middle-Earth под патентом, казалось, что про механику можно забыть. Но геймдизайнеры уверены - вдохновляться ей всё ещё можно, и делают это уже сейчас.

Руководитель студии Strange Scaffold Ксалавьер Нельсон в интервью для журнала Edge №410 отметил, что несмотря на запатентованность системы, разработчикам остаётся достаточно свободы для работы с похожими механиками:

"Формулировки патента Nemesis не настолько ограничивающие, чтобы я, например, отказался от идеи использовать нечто подобное, если это пошло бы на пользу игре".

Нельсон указывает, что элементы дизайна, вдохновлённые системой Nemesis, можно заметить в Assassin’s Creed: Odyssey, особенно в системе наёмников, где враги также выстраиваются в иерархию, охотятся на игрока и повышают свой ранг.

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Саму систему Nemesis впервые ввели в Middle-earth: Shadow of Mordor в 2014 году. Она превратила обычных врагов в запоминающихся персонажей с характером, памятью и личными счётами к игроку. Орки прокачивались, мстили, погибали или возвращались из мертвых, и всё это в динамичной структуре власти внутри орочьей армии.

Хотя Odyssey не копирует механику один в один (патент Warner Bros. всё же накладывает ограничения), она заимствует основную идею - иерархическую систему с запоминающимися оппонентами и преследованием игрока, завязанным на репутации и рангах.

Юрист по патентному праву Скотт Келли из компании Banner Witcoff считает, что индустрия может двигаться вперёд, не нарушая патент, но беря из него вдохновение: "Вся игровая индустрия построена на плечах тех, кто был до нас. Разработчики могут использовать понравившиеся элементы, не нарушая уникальную технологию, которую запатентовала Warner Bros.".

Права на систему Nemesis заканчиваются в 2036 году, и, возможно Warner Bros. не станет их продлевать, ведь делать игры с ней уже некому.

Ранее мы рассказывали, что система Nemesis в Middle-Earth появилась, чтобы игроки не перепродавали диски с игрой. В Warner Bros. Games посчитали, что мало кто захочет терять свой прогресс с заклятыми врагами.

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