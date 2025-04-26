Рассказываем, как правильно входить и выходить с кладбища, чтобы не забрать с собой оттуда то, что не нужно.

Кладбище для живых - место печальное, страшное, мистическое. Те, кто верит в суеверия, стараются лишний раз там не появляться, а если уж и пришлось - то обязательно заходить в калитку, а не в ворота. Откуда взялась эта примета и стоит ли в нее верить, а также что нужно говорить когда уходишь с кладбища, УНИАН поинтересовался у эзотериков. Вот что они нам рассказали.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Почему нельзя заходить на кладбище через ворота

С кладбищами связано немало примет. Многие перед визитом сюда начинают вспоминать, какие 5 вещей нельзя делать на кладбище:

идти на погост после захода солнца;

забирать что-либо с могилы домой;

возвращаться за забытой вещью;

уходить с кладбища другой дорогой;

заходить на кладбище через ворота.

Что касается последнего суеверия, то его придерживаются даже те, кто в эти приметы не верит. Харьковская ведьма Станислава Дашковская в комментарии УНИАН объяснила, что это связано с тем, что в ворота на кладбище завозят покойных, а живые люди заходят в калитку - и выходят из нее.

Однако это правило существует только для тех, кто занимается магией или является ведающим человеком и приходит на кладбище с конкретной целью, считает таролог и эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini. "Маги могут приходить на кладбище, чтобы гармонизировать дух покойника или сделать переброс болезни с одного человека на другого. С магической точки зрения важно заходить на кладбище в калитку, а не в ворота, - рассказала эзотерик УНИАН. - Если же обычный человек пришел навестить своих умерших родственников, поубирать или помянуть, то он может зайти на кладбище через центральные ворота".

Если человек очень сильно боится заходить через ворота на кладбище, думает, что так нельзя делать, тогда ему действительно лучше поискать калитку, чтобы не запустить негативную программу, которая есть у него в голове, советует Natalis Domini.

Можно ли въехать на кладбище на машине

Еще один вопрос - можно ли заезжать на кладбище, а не заходить? По мнению Natalis Domini, если нужно заехать на территорию кладбища, так как могила находится в отдаленном секторе, тогда это можно сделать, однако очень важно действовать осторожно.

"Нельзя оставлять машину слишком близко к другим могилам, повреждать колесами места захоронений. Если нарушить запреты, можно "нахвататься" негатива, и впоследствии какая-то неприятность может случиться или с машиной, или с ее хозяином, человек может заболеть", - предупреждает эксперт.

Что нужно сказать, когда заходишь на кладбище и выходишь из него

Также многие задаются вопросом, как здороваться с умершими на кладбище. "Приходя на кладбище, обязательно нужно говорить: "В гости пришла", - советует Станислава Дашковская. - А уходя с кладбища, проговариваем: "Сама пришла - сама ушла".

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