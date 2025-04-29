Это средство не нужно покупать - просто не выкидайте гущу, которая осталась после выпитой чашки кофе.

С наступлением весенне-летнего периода насекомые начинают посещать дома и квартиры украинцев. К счастью, есть простой способ избавиться от муравьев, которые часто досаждают людям.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от муравьев в доме.

Как избавиться от муравьев

Блогер в TikTok Шантель Мила поделилась своим любимым лайфхаком. Для отпугивания насекомых она выбирает кофе. Шантель советует использовать емкость с зернами или гущей кофе в качестве средства, как избавится от муравьев в доме.

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Гай Халверсон из компании по борьбе с вредителями Truly Nolen объяснил Homes & Gardens, что кофе работает как отрава от муравьев благодаря особым соединениям.

"Кофейная гуща содержит такие соединения, как кофеин и дитерпены, которые могут действовать как естественный инсектицид. Они имеют сильный запах, но становятся еще более сильными при сжигании. Сильный, мощный запах способствует эффекту тления, который отпугивает вредителей. Они также работают, маскируя запахи, привлекающие насекомых, что затрудняет обнаружение насекомыми их целей", - объяснил эксперт.

Как избавиться от муравьев в квартире

Хотя емкость с кофе может быть эффективной, можно рассыпать гущу в популярных у насекомых местах - в дверном проеме или на подоконники. Еще одним вариантом является кофейный спрей. Для этого смешайте гущу с водой, чтоб ароматизировать ее, и опрыскайте в нужных местах.

Дэвид, владелец Pest Control Weekly, также считает кофе хорошим средством от насекомых.

"Кофейная гуща может избавить от муравьев из-за своего сильного запаха и кислотности. В частности, рассыпание использованной кофейной гущи по периметру проблемных участков может нарушить тропы с запахом муравьев, затруднив им перемещение и значительно сократив их присутствие", - объяснил он.

Эти насекомые прокладывают путь к источнику пищи, помечая его своими феромонами. Если нарушить их сильным запахом, который не нравится муравьями, это нарушит их коммуникацию и перемещение. Благодаря этому ваш дом не будет привлекать внимание насекомых.

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