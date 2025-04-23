Ранее разработчики Skyblivion обещали не забрасывать свой ремейк, несмотря на официальное переиздание.

Пока игроки спорят, стоило ли ремастеру Oblivion стоить 50 долларов, Bethesda сделала неожиданный шаг навстречу тем, кто работает над другим переизданием классики.

Команда фанатского ремейка Skyblivion сообщила, что студия подарила всем разработчикам ключи к ремастеру, просто так, без условий и ограничений.

В соцсетях разработчики поблагодарили Bethesda за поддержку и назвали это щедрым подарком, который для них многое значит. Также моддеры еще раз подчеркнули, что у Bethesda нет никаких претензий к их проекту.

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Сам проект - это глобальная реконструкция Oblivion на движке Skyrim, над которой работают с 2012 года. И, как подчеркивают авторы, он продолжит развиваться независимо от выхода официального ремастера.

Релиз Skyblivion по-прежнему запланирован на конец 2025 года, и все это время мод остается полностью бесплатным.

Ранее мы рассказывали, что пока фанаты ждали официальный ремастер Oblivion, моддеры выпустили модификацию, которая заменяет все названия в игре на "Bob". Правда, с этим модом ломаются диалоги, ведь все, что можно сказать персонажам - это Bob.

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