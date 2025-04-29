Рассказываем, кому нельзя ходить на кладбище и что может произойти после заката.

С кладбищем связано много примет, в которые можно верить и не верить - каждый решает сам. Тем не менее, есть суеверия, к которым, по мнению эзотериков, лучше все-таки прислушаться. В какое время можно ходить на кладбище, можно ли туда идти одному, а кому - вообще нежелательно, мы спросили у эксперта.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Ранее мы также рассказывали, почему нельзя заходить на кладбище через ворота - что об этом думают эзотерики.

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Кому нельзя ходить на кладбище

Как рассказала в комментарии УНИАН таролог и эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini, с визитами на погост следует быть осторожными. Его лучше не посещать:

маленьким детям;

беременным;

домашним животным;

женщинам во время "критических" дней.

Детей до 5-7 лет лучше не брать на кладбище - они очень чувствительны, могут что-то почувствовать, увидеть или "схватить" такое, чего не заметят взрослые. На кладбище есть неупокоенные души, а у маленького ребенка нет сильной энергетической защиты, поэтому к нему легко "прицепиться",

- поясняет эзотерик.

Если говорить о том, в каком возрасте можно брать ребенка на кладбище - то лучше уже после 7 лет.

Касательно того, почему беременным нельзя на кладбище ходить - по той причине, что у беременных женщин более уязвимое состояние не только в физическом и эмоциональном планах, но и в энергетическом. "Кладбище - это как некро воронка, то есть участок земли, где много энергетики смерти и разрушения. А у беременной женщины совсем другая миссия - создание новой жизни, поэтому ей нужно держаться подальше от энергетики, которая есть на кладбище",- советует Natalis Domini.

Кладбище - это также не место для выгула собак, и животных туда брать не следует, так как они могут "стянуть" что-то с могилы, потревожить чей-то дух и "схватить" на себя негатив и, к примеру, впоследствии заболеть.

Что касается женщин с "критическими" днями, то здесь, по словам эзотерика, нужно ориентироваться на самочувствие: если женщина чувствует слабость и не готова ни морально, ни энергетически к походу на кладбище, тогда туда не стоит идти. Это касается также больных и слабых людей, поскольку их энергетика может быть легко "пробита", и к ней может что-то "приклеиться".

Можно ли ходить на кладбище одному и в какое время туда нельзя идти

Вероятно, не лучшая идея - пойти на кладбище в одиночку, но жизненные ситуации бывают разными. Здесь важно прислушиваться к собственным ощущениям и необходимости.

По словам Natalis Domini, если человек ничего не боится, у него сильная нервная система и энергетика, то он может пойти на кладбище сам.

В какое время лучше идти на погост - к примеру, можно ли ходить на кладбище после обеда? Как для поминовения, так и по другому случаю - лучше ходить утром или в обед. "Важно выйти с кладбища до захода солнца. Когда заходит солнце, начинает активно проявляться то, что скрыто днем - неупокоенные души склонны к тому, чтобы попугать людей", - предупреждает эзотерик.

Касательно того, можно ли ходить на кладбище в воскресенье или можно ли ходить на кладбище в понедельник - здесь каких-либо предостережений нет, но в большие церковные праздники ходить на погост не принято.

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