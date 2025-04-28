Несмотря на то, что Джон Гарвин больше никак не связан с Playstation, он всё ещё считает, что Days Gone принадлежит ему.

Креативный директор Days Gone Джон Гарвин раскритиковал индустрию за то, как она обращается с создателями оригинальных проектов при адаптации их идей в другие форматы.

В посте в X (бывший Twitter) он подчеркнул, что, несмотря на разрыв связей с Sony и Bend Studio, он продолжает считать Days Gone своим личным достижением.

"Хотя сейчас я никак не связан ни с Sony, ни с Bend Studio, Days Gone всегда останется моим. Спасибо всем, кто играл, поддерживал и продолжает катить по этому разбитому пути вместе со мной".

Поводом для такого поста стала волна интереса к проекту на фоне выхода Days Gone Remastered для ПК и PlayStation 5, а также дополнения Broken Roads.

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Кроме того, Гарвин поддержал высказывания бывшей нарративной директорки Sony Interactive Entertainment Ким Макаскилл, которая столкнулась с похожей проблемой. В посте на LinkedIn она рассказала, что, работая над ранними версиями Until Dawn, так и не получила официального признания своих заслуг.

Причиной стала её статусная принадлежность к штату сотрудников: по условиям контракта Макаскилл была лишена права на роялти, контроля над интеллектуальной собственностью и публичное упоминание.

Ранее мы рассказывали, что Sony отменила следующую игру от разработчиков Days Gone, которая должна была стать игрой-сервисом.

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