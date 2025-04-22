Мошенники начали приглашать игроков на 'бета-тест' нового Silent Hill

Сама Konami уже заметила ситуацию со злоумышленниками и предупредила фанатов.

Новую Silent Hill f только недавно представили, а её уже используют в мошеннических схемах. В сети начали появляться фейковые объявления о якобы закрытом бета-тесте игры, Konami уже отреагировала на схему злоумышленников.

Через соцсети пользователям предлагают поучаствовать в "бете", кидая ссылки на поддельные сайты. Цель проста: выманить личные данные. Konami предупредила: никаких бета-тестов сейчас не проводится. Вся достоверная информация только через официальный сайт Silent Hill и проверенный аккаунт в X (Twitter).

Эта схема - не единичный случай. Недавно в Steam появлялись игры, заражённые вирусами, а разработчики "Ведьмак 4" из CD Projekt RED обнаружили такую же схему с их проектом.

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Так что, если вам предлагают "ранний доступ" к одной из самых ожидаемых хоррор-игр - помните: настоящий ужас может начаться с утечки ваших паспортных данных.

Ранее мы рассказывали, что над новым Silent Hill f работают авторы культовой визуальной новеллы "Когда плачут цикады". Сценарий для проекта написал автор оригинальной визуальной новеллы, а композиторы игры помогают Акире Ямаоке.

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