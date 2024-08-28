В следующем году католики и православные впервые за почти 10 лет отметят Пасху вместе.

В 2025 году христианский мир отметит знаменательное событие. Впервые с 2017 года католики и православные отметят Пасху в один и тот же день. В целом такое явление - не редкость, но в этом десятилетии такого ещё не случалось.

Какого числа Пасха в 2025 году

Православная и католическая Пасха 2025 наступит 20 апреля. В последний раз христиане отмечали торжество вместе 16 апреля 2017 года.

В следующих годах главный христианский праздник будет отмечаться в такие дни:

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в 2026 году - 5 апреля у католиков, 12 апреля у православных;

- 5 апреля у католиков, 12 апреля у православных; в 2027 году - 28 марта у католиков, 5 мая у православных;

- 28 марта у католиков, 5 мая у православных; в 2028 году - 16 апреля у всех верующих.

Таким образом, Пасху 2025 Украина отметит вместе с остальным миром. Хотя традиции празднования у нас уникальные. Главные обычаи украинской Пасхи - окрашивание яиц, приготовление сдобных пасок и освящение продуктов в церкви.

Как определяется дата Пасхи

Споры об определении даты Пасхи между православными и католиками продолжаются более полутора тысяч лет. Для вычисления даты все христиане пользуются одним правилом: Пасха наступает в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия (21 марта).

Однако православные верующие, в отличие от католиков, для вычисления даты используют старый (юлианский) календарь. В нём день весеннего равноденствия отмечается 3 апреля. Поэтому православная Пасха не может наступить раньше 4 апреля.

Возможно, в будущем православные, католики и протестанты смогут прийти к согласию и начнут отмечать Воскресение Христово одинаково.

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