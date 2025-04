"Ре-релиз" Post Trauma запланирован на 23 июня.

Post Trauma, атмосферный хоррор в стиле PS1 и PS2, вышел 22 апреля и оказался в очень неудачном положении. В тот же день Bethesda внезапно зарелизила Oblivion Remastered, который за четыре дня собрал более 4 миллионов игроков, фактически похоронив внимание к любым другим релизам на этой неделе.

Шведский издатель Raw Fury, понимая, что их игра буквально утонула в тени гиганта, решил не унывать и подготовил "духовный пере-релиз" Post Trauma.

Официально игра переиздаётся 23 июня, но на самом деле с продажи её никто убирать не будет, это скорее повод снова напомнить о проекте и провести серию розыгрышей и стримов.

Новый "релиз" получил нарочито дурацкое название:Post Trauma: The Re-Release Except We’re Not Un-Releasing It First, and It’s Pretty Much the Same, и сопровождается тегом #PleaseNoShadowDropThisTime.

В шуточном видео сотрудница Raw Fury признаётся, что дата выбрана совершенно случайно, а весь план - это попытка ещё раз обратить внимание игроков, как только они наиграются в Oblivion.

Post Trauma уже доступна в Steam. В игре вы управляете Романом, измученным машинистом, который очнулся в странной и жуткой реальности после панической атаки. Классический хоррор с фиксированной камерой сочетается с современными визуальными эффектами на Unreal Engine 5.

