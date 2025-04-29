Стрелки чеснока могут пожелтеть по разным причинам.

Огородники упорно трудятся, чтоб насладиться щедрым урожаем. Однако бывает, что, несмотря на все усилия, случается какая-то напасть.

Сегодня рассмотрим ситуацию, когда желтеет чеснок - что делать и почему так происходит. Ранее мы рассказывали, чем подкормить чеснок весной для увеличения головки.

Почему желтеет чеснок - возможные причины

У этой проблемы могут быть разные причины. Например, если после посадки чеснока произошли заморозки, то из-за перепада температуры, он может получить обморожение.

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Кроме того, пожелтевшие стрелки могут быть реакцией на чрезмерный полив. Это особо актуально в дождливый период.

Также чеснок таким образом может просигнализировать о нехватке питательных веществ - калия или азота. Последней и худшей причиной являются болезни и вредители. Выкопайте одну головку и осмотрите ее. Если растение болеет, то может образоваться плесень или гнилые участки.

Возникает закономерный вопрос, нужно ли обрывать пожелтевшие листья чеснока, или лучше оставить, как есть. Такие стрелки стоит обрезать. Толку от них не будет, они только продолжат вытягивать силы с растения.

Теперь рассмотрим, чем полить чеснок, если он начал желтеть

Желтеет чеснок весной - чем подкормить и полить

То, что делать, если листья у чеснока желтеют, зависит от причин этого явления.

Если ваш урожай пострадал из-за заморозков, стоит помочь ему стимуляторами. Купите в магазине для огорода Циркон, Эпин или спросите, что у них есть на этот случай.

Для удобрения в домашних условиях можно мульчировать (уложить рыхлым слоем сверху) грунт перегноем или навозом. Попробуйте подкормить грядки золой или же обработать мочевиной. Для этого на ведро воды добавьте 10 г средства и опрыскайте растения.

Для весенней подкормки также хорошо подходит доломитовая мука и покупные удобрения. Хорошо себя показывает нитроаммофоска, в состав которой входит фосфор, сера и азот.

Для подкормки выбирайте сухую и теплую погоду. Самое подходящее время - утро и вечер.

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