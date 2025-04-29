По словам эксперта, мобилизация является необратимым процессом.

В Украине продолжаются боевые действия и мобилизация. Она затронула множество категорий граждан.

Сегодня рассмотрим, можно ли мобилизовать студента, как ему получить отсрочку и кто имеет право на выезд. Ранее мы информировали, как происходит мобилизация в Украине после 50 лет.

Кто из студентов не попадает под мобилизацию

Адвокат, экс-депутат Киевоблсовета Роман Симутин рассказал УНИАН возможна ли мобилизация студентов в Украине с 1 мая.

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"Если не будут введены изменения в законодательство, то студентов не мобилизуют с 1 мая. Правительственный законопроект (№13193, он уже зарегистрирован в Верховной Раде, - Ред.) предусматривает сокращение категорий студентов, имеющих право на отсрочку, но воплощение положений документа в жизнь, я думаю, точно не произойдет с 1 мая", - подчеркнул адвокат.

Также в последний месяц весны мобилизация не грозит аспирантам, кандидатам на докторскую степень и преподавателям. Однако для аспирантов вводят дополнительные проверки. В частности, им придется сдавать экзамен на знание английского языка.

"Чиновники уже отмечали, что планируется серьезное сокращение количества аспирантов. Если аспиранты не сдадут экзамен по знанию английского, то будут отчисления из вузов. Говорят, что отчисления ждет треть аспирантов", - отметил Симутин.

То, какая категория студентов не подлежит мобилизации, регулируется Законом Украины №10449. Как он гласит, право на освобождение от прохождения службы положено аспирантам, студентам, докторантам, которые получают первое высшее образование на дневной или дуальной форме, даже если это происходит в дистанционном формате.

Также Симутин рассказал, как получить отсрочку, если ты студент.

Что нужно для получения отсрочки студенту и как выехать из Украины

По его словам, для оформления отсрочки студенту нужно обратиться в то ТЦК, в котором он состоит на учете. Там надо предоставить справку из Единой государственной электронной базы по вопросам образования, в которой указано, что он не нарушает последовательность получения образования, а также военно-учетный документ. Студентам для оформления отсрочки, не нужно проходить ВЛК, исключение - те лица, которые были признаны ограниченно годными. Стоит отметить, что оформить отсрочку студенты могут через "Резерв+".

"Если человек получает непоследовательное образование, по мнению Минобразования, то он для оформления отсрочки не может подать справку из ЕГЭБО, а предоставляет в ТЦК пакет документов о том, что проходит обучение, ему отказывают в отсрочке, а после этого он обращается в суд для того, чтобы добиться оформления отсрочки. И сейчас этот законодательный "пробел" власть хочет закрыть законопроектом №13193", - добавил адвокат.

Если студент не оформил отсрочку и был мобилизован, то после этого уволиться с военной службы ему будет фактически невозможно. Даже если судиться, то мобилизованное лицо при этом будет проходить службу. Стоит отметить, что Верховный суд принял такое решение - мобилизация является необратимым процессом.

Отдельно стоит остановиться на том, могут ли студенты выехать из Украины.

"Сейчас студенты фактически не могут выехать за границу. Есть исключение - возможность выезда за границу на обучение для студентов-мужчин в возрасте 18-22 лет предусмотрена правительственной программой академической мобильности, но воспользоваться этой программой могут лишь несколько десятков человек", - подытожил Симутин.

справка Роман Симутин Адвокат Роман Симутин с 1994 по 2003 год служил в следственных подразделениях, а в 2000-2003 годы - занимался расследованием преступлений в сфере экономики. Депутат двух созывов: Броварского и Киевского областного советов в 2010 - 2020 годы. Сейчас занимается адвокатской практикой.

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