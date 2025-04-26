Размер минимальной зарплаты определяется законодательством Украины.

Согласно Закону Украины "Об оплате труда", минимальная зарплата - это размер денежной выплаты за простой, неквалифицированный труд. Деньги выплачиваются за объем работы, выполненный работником, считается он помесячно или почасово. Какой будет минимальная зарплата в Украине 2025 и будут ли повышать ее с мая - далее в материале.

Какая сейчас минимальная зарплата в Украине

В положениях 9 и 10 Закона Украины "Об оплате труда" сказано, что минимальная зарплата - это социальная гарантия, которую предприятие, вне зависимости от формы собственности, обязано выплатить работнику. Для того чтобы определить размер денежного вознаграждения, нужно понять, какая сумма нужна человеку, чтобы покрыть самые необходимые расходы: еда, жилье, одежда, лекарства и так далее. Однако не все люди в стране получают "минималку", и государство это понимает, поэтому стремится к постепенному сближению двух показателей - минимальной зарплаты и реальных доходов граждан. В Законе указано, что чем стабильнее экономика страны - тем выше доходы, и тем ближе они к необходимому для нормальной жизни уровню.

Кроме того, при расчете минимальной зарплаты учитывается и средняя по стране, и продуктивность труда, и уровень занятости, и многие другие экономические факторы. Важно понимать, что минимальная зарплата не может быть ниже той суммы, которую государство считает порогом бедности для трудоспособного человека (то есть взрослого, который может работать). Именно поэтому власти Украины определяют нижний возможный предел оплаты труда так, чтобы человек мог покрыть хотя бы свои базовые потребности и не оказаться за чертой бедности.

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На данный момент размер минимальной зарплаты в Украине составляет 8 000 гривень в месяц или 48 гривень в час. Однако такая сумма не окончательная - после вычета налогов "на руки" украинец сможет получить 6 160 гривень.

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