Если воспользоваться проверенными методами, то мытье плиты станет намного проще и эффективнее.

Мало кто любит заниматься уборкой, и кухня определенно возглавляет антирейтинг домашних дел. Обычно самым грязным местом в этом помещении является плита. Она накапливает остатки пищи и нагар.

Поддерживать чистоту на варочной панели очень сложная задача. Сегодня рассмотрим, как очистить плиту от жира и нагара в домашних условиях.

Чем отмыть газовую плиту

В интернете сейчас очень популярен способ мытья с помощью одного средства - жидкости для мытья посуды. Для этого метода нужно наполнить таз теплой водой и добавить в нее моющее. В этой мыльной воде надо замочить крышки горелок - это те самые круглые пластины на конфорках.

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Нанесите на плиту средство для посуды и тщательно натрите им поверхность, чтоб оно проникло во все пятна и царапины. Повторите несколько раз, пока плита не станет чистой, и вытрите насухо чистой тканью. Это не только уберет все пятна, но и позволит предотвратить разводы.

Крышки горелок протрите и ополосните в чистой воде. Также не забудьте промыть остальные части плиты. Стоит отметить, что средство для мытья посуды является хорошим вариантом, чем отмыть плиту из нержавейки и не оставить на ней царапины.

Как отмыть плиту от жира

Альтернативой, чем отмыть газовую плиту, является уксус. Если разбавить его водой, то можно получить нетоксичное и натуральное чистящее средство. Благодаря своей кислотности, такая жидкость будет эффективно убирать загрязнения и убьет множество бактерий.

Также важно знать, как отмыть газовую плиту с помощью соды. Нужно развести ее водой до состояния пасты. Нанесите это средство на самые грязные участки и оставьте минут на десять. За это время сода разрыхлит пятна и глубоко проникнет в их структуру. Благодаря этому убрать их станет намного проще.

Есть и другой лайфхак с этим белым порошком. Посыпьте им грязные участки плиты, а затем распылите сверху уксус. Реакция этих двух ингредиентов также поможет в борьбе с жиром на плите.

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