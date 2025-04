В мировом прокате лента собрала 18 миллионов долларов при бюджете на съёмку в 15 миллионов.

Экранизация хоррора Until Dawn стартовала в американском прокате с результатом в 8 миллионов долларов, это нижняя граница прогнозов. С учетом международного проката суммарные сборы на старте превысили 18 миллионов долларов.

Показатель нельзя назвать выдающимся, однако в контексте бюджета ленты, всего 15 миллионов долларов, проект выглядит вполне жизнеспособным. При удержании интереса в ближайшие недели фильм сможет выйти в ноль и начать приносить прибыль.

Несмотря на одинаковое названия, сюжетно фильм не повторяет оригинальную игру. Авторы перенесли действие в ту же вселенную, но выбрали иной сюжетный поворот: герои оказываются в ловушке временной петли.

Видео дня

Тем временем бывшая нарративная директорка Sony Interactive Entertainment Ким Макаскилл раскритиковала Playstation за то, что её имя так и не появилось в титрах Until Dawn, ни в игре, ни в фильме.

Кроме того, недавно создатель The Last of Us Нил Дракманн порассуждал, почему сериал стал настолько популярен. Оказывается, для наслаждения игровой экранизацией необязательно играть в игры.

Вас также могут заинтересовать новости: