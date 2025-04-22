Компания сейчас ищет разработчика с опытом анимации роботов.

Похоже, MachineGames не собирается замедлять темп после успеха Indiana Jones and the Great Circle. Теперь игроки надеются, что в центре внимания студии - возвращение культового Wolfenstein.

На сайте MachineGames появилось описание вакансии Senior Gameplay Animator, в котором упоминается опыт анимации существ, животных и роботов. Для фанатов серии это явный сигнал: без механизированных нацистов, мутантов и биомонстров в Wolfenstein никогда не обходилось.

Кроме того, в описании упоминается работа над "иммерсивным однопользовательским приключением от первого лица", что идеально описывает формат прошлых частей.

Видео дня

Игровая серия Wolfenstein на время исчезла с радаров после неоднозначного Youngblood, но спрос на продолжение классической истории о Бласковице сейчас как никогда высок.

Это уже не первый раз, когда MachineGames расширяет штат. Недавно они искали художников, программистов и аниматоров для "очень крутых штук".

Ранее мы рассказывали, что глава Xbox Фил Спенсер очень доволен Indiana Jones and the Great Circle и хотел бы её продолжить. Но в то же время, компания делает акцент на собственные серии, подчеркнул Спенсер.

Вас также могут заинтересовать новости: