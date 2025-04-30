Контент в La Quimera будет появляться постепенно.

Reburn, студия, основанная выходцами из 4A Games, спустя пять дней после срыва релиза La Quimera объявила: игра всё же выйдет, но в раннем доступе. Когда именно - неизвестно. Причина - технические проблемы, с которыми команда не справилась к 25 апреля.

В официальном заявлении разработчики признали, что изначальные планы пришлось серьёзно пересмотреть. Идею масштабного проекта отложили в сторону, сделав ставку на небольшую первую часть. Её можно будет пройти соло или в кооперативе. По словам авторов, она "запускает все последующие события".

Решение, судя по всему, было принято в последний момент. До самого релиза Reburn не говорила о раннем доступе, наоборот - проект позиционировался как цельный шутер продолжительностью около пяти часов. Тем не менее, журналисты уже опробовали сборку и сообщили: весь контент укладывается в два часа и включает три миссии.

Видео дня

Ну а пока основные силы 4Games работают над новой частью Metro. В видео, посвящённом 15-летию серии, разработчики рассказали, что война в Украине сделала сюжет игры ещё более мрачным.

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