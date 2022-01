Игра будет не такой уж большой, учитывая наличие открытого мира.

Недавно польская студия Techland изрядно напугала игроков. Она заявила, что на полное прохождение Dying Light 2 понадобится 500 часов. Позже разработчики исправились и раскрыли длительность сюжетной линии, которая будет в 25 раз короче. А вот Guerrilla Games сразу дала конкретный ответ насчет продолжительности Horizon Forbidden West.

Информация поступила от Матиса де Йонга — руководителя разработки игры. В интервью порталу Game Pro глава ответил, сколько времени понадобится потратить на прохождение проекта. По его словам, основная сюжетная линия в сиквеле сопоставима по размерам с историей первой части.

Согласно данным на сайте How Long to Beat, центральное повествование в Horizon Zero Dawn отнимает 23 часа. А на полное завершение игры понадобится почти в три раза больше времени. Однако здесь стоит учитывать, что Horizon Forbidden West выросла в размерах и стала более насыщенной активностями. Западная пресса в предварительных обзорах проекта упомянула высокую плотность контента. В сиквеле даже появилась арена со сражениями, где можно ставить рекорды. А раз так, то на полное завершение Forbidden West понадобится больше 61 часа, за которые можно одолеть Zero Dawn. Однако пока точно неизвестно, сколько времени отнимет зачистка проекта на 100 %.

Подробности Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West останется охотница из племени Нора — Элой. Она отправится на западное побережье бывших США и столкнется там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появится возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

Вас також можуть зацікавити новини: