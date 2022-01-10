На полную зачистку игры понадобится потратить 500 часов.

Зомби-экшен Dying Light 2: Stay Human будет действительно огромной игрой. Об этом недавно сообщили разработчики проекта из польской студии Techland. Они раскрыли поистине впечатляющую продолжительность своего грядущего боевика.

Читайте такжеАпгрейд не помешает: опубликованы системные требования Dying Light 2 Stay HumanНа официальном аккаунте Dying Light 2: Stay Human в Twitter появилось сообщение, что прохождение игры займет впечатляющие 500 часов. Techland сравнила этот показатель с пешей прогулкой от Варшавы до Мадрида. Она отнимет примерно 534 часа. Затем разработчики внесли важное уточнение: продолжительность указана с учетом полной зачистки игры. Сюда входит закрытие всех активностей и выполнение каждого испытания.

В отдельном сообщении Techland рассказала, сколько займет прохождение основной сюжетной линии и большинства побочных заданий. На это понадобится от 70 до 80 часов, что все еще много. Если пользователям понравится грядущий зомби-экшен, то они смогут зависнуть в нем на полгода или даже дольше.

Подробнее о Dying Light 2 Stay Human

Главным героем Dying Light 2 станет выживший по имени Эйден Колдуэлл. Действия развернутся спустя 15 лет после эпидемии, показанной в первой части игры.

В сиквеле будет нелинейное повествование, новые виды зомби и карта в четыре раза больше, чем в оригинале.

Особое внимание во второй части уделено паркуру. У игроков появится больше акробатических трюков и возможностей взаимодействовать с окружением. Это сделает перемещение по миру более простым и плавным.

Dying Light 2 Stay Human выйдет 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Ранее игру хотели выпустить 7 декабря прошлого года, но разработчикам понадобилось дополнительное время на полировку.

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