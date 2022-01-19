А еще издание GameInformer поделилось свежими подробностями игры.

Guerrilla Games и Sony продолжают активно рекламировать Horizon Forbidden West. Они поделились с аудиторией коротким сюжетным трейлером игры, а также новыми скриншотами. Одновременно с этим свежие детали проекта раскрыло издание GameInformer.

Читайте такжеВ интернет слили почти полную версию Horizon Forbidden West – игру запустили на PS4В ролике показывается, как Элой готовится отправится на Запад. Она должна найти спасение от неизвестной напасти, которая уничтожает посевы и делает роботов агрессивными. По словам главной героини, "некогда полезные машины пошли в разнос". Чтобы спасти свой народ, девушка отправится в ранее неизведанные западные земли и попытается найти лекарство.

Компанию Элой составят верные друзья — Эренд и Варл. Согласно данным GameInformer, спутникам героини отведена важная роль в сюжете. Они будут сопровождать ее преимущественную часть прохождения.

Что касается новых скриншотов, то на них показана Элой в окружении разных персонажей. Sony также опубликовала ключевой рисунок проекта, который присутствует в самом верху материала.

Свежие подробности Horizon Forbidden West

Главным противником станет племя Регалла. Оно научилось контролировать машины, и судя по словам разработчиков, в этом им помог знакомый игрокам персонаж из первой части франшизы.

В Horizon Forbidden West появится много новых героев. Один из них изображен на скриншоте выше — это свирепый воин Коталло из племени Тенакт. По словам разработчиков, история персонажа будет очень личной.

Голливудская актриса Кэрри-Энн Мосс исполнила в проекте загадочную женщину в белом. Тайны этой героини игроки должны раскрыть самостоятельно.

Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5.

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