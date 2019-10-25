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В Австралии запретили подъем на знаменитую гору (видео)

10:59, 25 октября 2019
Новости туризма
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Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Монолитная скала - одна из главных природных достопримечательностей страны. Ее высота 348 метров и ширина - более 3 километров. Сформировалась более 680 млн лет назад. На ней даже сохранились старинные наскальные рисунки. Это - местная святыня для коренных жителей региона, поэтому ее решили закрыть для альпинистов.

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Теги: #Австралия