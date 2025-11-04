Дата 4 ноября богата народными обычаями. Наши предки говорили, что в этот день следует собирать ягоды. Официальный праздник сегодня в Украине посвящается работникам железной дороги. Верующие в эту дату вспоминают известного киевского святого.
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в мире
На международном уровне 4 ноября празднуется День здравого смысла, призывающий людей быть разумными и не действовать только на эмоциях.
В других странах отмечаются следующие праздники сегодня: Ночь Гая Фокса в Великобритании, День конфет в США, День флага в Панаме, День вооруженных сил в Италии.
Какой сегодня праздник церковный
Православные, которые пользуются современным церковным календарем, чествуют святителя Павла Тобольского и Киево-Печерского, икону Богородицы "Оранта" и святого Иоаникия Великого. По старому стилю сегодня праздник святителя Рафаила Киевского.
Какой сегодня праздник в Украине
Некоторые знаменитые украинцы родились 4 ноября: писатель Северин Гощинский, военный УНР Михаил Билинский, бандурист Семен Ластович.
Профессиональный праздник сегодня - День железнодорожника. Мы чествуем людей, которые даже в условиях полномасштабной войны и частых обстрелов инфаструктуры обеспечивают работу железнодорожного транспорта. Работники "Укрзалізниці" делают все возможное, чтобы даже после массированных ударов поезда ходили с минимальными задержками.
Какой сегодня праздник в народе
Если взглянуть на приметы дня, то они гласят следующее:
- если утром стоит туман, то будет оттепель;
- прошел дождь - вскоре и снег выпадет;
- птицы беспокоятся - к резкому ухудшению погоды;
- если небо ясное, то зима наступит рано.
Наши предки считали 4 ноября семейным торжеством. Дату старались провести за посиделками с родными. Женщины садились за рукоделие. Садовники собирали поздние ягоды - верили, что если плоды затронет мороз, то они станут полезнее.
Верующим стоит вспомнить, какой сегодня церковный праздник. Они могут помолиться иконе "Оранта" о защите от недругов и зла, укреплении силы духа и помощи в преодолении сложных жизненных испытаний.
Что нельзя делать сегодня
Люди говорили, что 4 ноября - праздник с дурной энергетикой. Без большой необходимости старались не покидать дом. Дата считается неудачной для путешествий, рискованных дел и финансовых сделок. Категорически запрещено ссориться - конфликты навлекут болезни и различные неприятности.