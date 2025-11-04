4 ноября принято поздравить работников железной дороги и запрещено ссориться.

Дата 4 ноября богата народными обычаями. Наши предки говорили, что в этот день следует собирать ягоды. Официальный праздник сегодня в Украине посвящается работникам железной дороги. Верующие в эту дату вспоминают известного киевского святого.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне 4 ноября празднуется День здравого смысла, призывающий людей быть разумными и не действовать только на эмоциях.

В других странах отмечаются следующие праздники сегодня: Ночь Гая Фокса в Великобритании, День конфет в США, День флага в Панаме, День вооруженных сил в Италии.

Какой сегодня праздник церковный

Православные, которые пользуются современным церковным календарем, чествуют святителя Павла Тобольского и Киево-Печерского, икону Богородицы "Оранта" и святого Иоаникия Великого. По старому стилю сегодня праздник святителя Рафаила Киевского.

Какой сегодня праздник в Украине

Некоторые знаменитые украинцы родились 4 ноября: писатель Северин Гощинский, военный УНР Михаил Билинский, бандурист Семен Ластович.

Профессиональный праздник сегодня - День железнодорожника. Мы чествуем людей, которые даже в условиях полномасштабной войны и частых обстрелов инфаструктуры обеспечивают работу железнодорожного транспорта. Работники "Укрзалізниці" делают все возможное, чтобы даже после массированных ударов поезда ходили с минимальными задержками.

Какой сегодня праздник в народе

Если взглянуть на приметы дня, то они гласят следующее:

если утром стоит туман, то будет оттепель;

прошел дождь - вскоре и снег выпадет;

птицы беспокоятся - к резкому ухудшению погоды;

если небо ясное, то зима наступит рано.

Наши предки считали 4 ноября семейным торжеством. Дату старались провести за посиделками с родными. Женщины садились за рукоделие. Садовники собирали поздние ягоды - верили, что если плоды затронет мороз, то они станут полезнее.

Верующим стоит вспомнить, какой сегодня церковный праздник. Они могут помолиться иконе "Оранта" о защите от недругов и зла, укреплении силы духа и помощи в преодолении сложных жизненных испытаний.

Что нельзя делать сегодня

Люди говорили, что 4 ноября - праздник с дурной энергетикой. Без большой необходимости старались не покидать дом. Дата считается неудачной для путешествий, рискованных дел и финансовых сделок. Категорически запрещено ссориться - конфликты навлекут болезни и различные неприятности.

