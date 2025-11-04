Звезда белый карлик уничтожает окружающие планеты. Именно так может закончиться жизнь Солнца и нашей планеты.

Астрономы обнаружили, что звезда белый карлик LSPM J0207+3331, которая должна была бы давно "успокоиться" после завершения своей жизни, ведет себя гораздо активнее, чем ожидалось. Наблюдения в обсерватории на Гавайях показали, что атмосфера этой звезды содержит следы 13 тяжелых элементов, среди которых железо, никель, кремний и кальций. Как пишет Daily galaxy, это свидетельствует о том, что белый карлик буквально "поглощает" остатки разрушенной планеты.

Астрономы предположили, что вещество, попавшее в атмосферу звезды, происходит от каменного тела диаметром не менее 200 километров. Предположительно, оно было разорвано гравитацией звезды. Обычно у белых карликов с водородной атмосферой тяжелые элементы быстро оседают в более глубокие слои. Поэтому их присутствие сейчас означает, что процесс "поедания" планетарных обломков продолжается в реальном времени.

Профессор Патрик Дюфор из Монреальского университета отметил, что количество этих элементов является "необычно большим" для звезды такого возраста. Анализ химического состава показал, что разрушенное тело имело металлическое ядро и каменную оболочку. Это похоже на Землю, в которой гораздо больше железа, никеля и кобальта. Это указывает, что звезда поглощает обломки из глубины небольшой планеты.

Остатки этой планеты образовали вокруг белого карлика теплый пылевой диск, который излучает характерный инфракрасный свет. Впервые его заметили еще в 2019 году. Теперь ученые установили, что диск возник в результате разрушения каменного мира, который приблизился слишком близко к звезде.

"Очевидно, что-то нарушило стабильность этой системы уже после гибели звезды", - отметил Джон Дебес из Института космического телескопа.

Это открытие свидетельствует, что даже мертвые звезды могут оставаться динамически активными миллиарды лет после своей смерти.

По мнению исследователей, причиной возмущений могут быть далекие газовые гиганты. Это сверхбольшие планеты, которые все еще вращаются вокруг белого карлика. Их гравитация способна постепенно менять орбиты меньших тел. Это согласуется с моделями "задержанной динамической нестабильности", согласно которым планетные системы могут медленно разрушаться даже через миллиарды лет после смерти центральной звезды.

Главный автор исследования, Эрика Ле Бурда из Монреальского университета, отметила, что активность LSPM J0207+3331 меняет представление о том, что происходит после гибели звезд. Если подобные процессы являются распространенными, то в далеком будущем они могут коснуться и нашей Солнечной системы: когда Солнце станет белым карликом, орбиты планет и астероидов могут измениться. Они также могут соприкоснуться и образовывать пылевые диски, как вокруг LSPM J0207+3331.

Напомним, что недавно ученые открыли экзопланету, которая по размерам больше, чем Юпитер. Она была найдена в так называемой "запретной зоне" вокруг умирающей звезды, где планеты обычно не выживают. Объект назвали WD 1856+534

