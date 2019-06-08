Полицию просят дать оценку действиям "Нацкорпуса" из-за конфликта на рынке Барабашово в Харькове

В администрации "Барабашово" подчеркнули, что "Нацкорпус" блокировал вход, хотя арендодатель показывал документы, подтверждающие законность действий предпринимателя.

Администрация харьковского торгового центра "Барабашово" призвала полицию вмешаться в конфликт, который возник 7 июня вокруг магазина, который арендует предприниматель – ветеран АТО.

Об этом пресс-служба ТЦ сообщила в Facebook.

"Конфликт произошел днем, группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин, который арендовал предприниматель, ветеран АТО. Вещи были просто выставлены, когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью, администрация рынка вызвала полицию", – сказано в сообщении.

В пресс-службе "Барабашово" подчеркнули, что "Нацкорпус" блокировал вход, хотя арендодатель показывал документы, подтверждающие законность действий предпринимателя. По данным администрации, силовой конфликт спровоцировали представители "Национального корпуса", у которых была с собой арматура, "тупые и колющие предметы".

Читайте такжеКонфликт на рынке «Барабашово» в Харькове перерос в массовую драку, есть пострадавшие (видео)

"Это происходило в присутствии съемочной группы харьковских вестей "Триолан", но бойцы "Нацкорпуса" напали на нее, залили газом глаза оператору и журналисту, избили их, у оператора, вероятно, перелом носа, сейчас они в 4-й больнице скорой помощи, администрация рынка оказывает помощь пострадавшим", – заявили в ТЦ.

Заявление в полицию администрация уже готовит. "Мы ждем, что правоохранительные органы вмешаются в ситуацию, будут возбуждены уголовные дела, тут откровенный бандитизм со стороны "Национального корпуса", это не политическая или общественная деятельность, это рейдерство и криминалитет под политическими лозунгами", – убеждены в ТЦ "Барабашово".

Пресс-секретарь компании Сергей Зайцев написал в Facebook, что избит журналист Вадим Макарюк.

"Просто за то, что снимал правду. Сегодня на "Барабашово" в момент попытки одной из организаций ветеранов АТО защитить своего побратима от молодчиков, которые представились активистами "Нацкорпуса", – заявил он.