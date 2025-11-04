По прогнозу экспертов, в ближайшие дни ситуация на валютном рынке вряд ли изменится кардинально.

В течение текущей недели гривню не ожидают слишком ощутимые колебания, а ситуация на валютном рынке будет сопровождаться относительной стабильностью.

Об этом в комментарии УНИАН рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

"Регулятор активно поддерживает предложение валюты, продавая ее на межбанке, чтобы сглаживать резкие колебания. Это смягчает давление на курс и создает условия для более спокойной торговли", - сказала Золотько.

Также, по ее словам, сейчас продолжается сезонный спрос от крупных плательщиков, но он растет постепенно, а не скачкообразно, поэтому нагрузка на рынок контролируемая.

"В ближайшие дни самый правдоподобный сценарий - умеренные колебания без резких сюрпризов. Кратковременные подъемы или коррекции возможны, но скорее всего они будут временными и не перерастут в сильные изменения курса, если не появятся неожиданные факторы", - сообщила Золотько.

По ее мнению, наибольшую угрозу в изменении этой картины представляют непредсказуемые внешние новости. Например, задержки крупных международных поступлений, энергетические потрясения или обострение геополитической ситуации.

"Такие события могут мгновенно повысить спрос на валюту и вызвать более заметные колебания. Без таких событий ожидается относительная устойчивость и умеренные движения курса", - добавила эксперт.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин соглашается, что текущая неделя может быть относительно стабильной. Он прогнозирует валютные коридоры в пределах 41,90-42,15 грн за доллар на межбанке и 42,10-42,30 грн в наличных.

При этом, по прогнозу Шевчишина, целевой курс доллара на межбанке остается на отметках 42,5-42,95 грн за доллар, и если НБУ снизит свое присутствие, доллар может пойти на рост живее. Что касается наличного евро, то с начала недели он может еще немного просесть, либо войти в "боковик", то есть перестанет активно расти или падать и будет немного колебаться.

Курс валют в Украине - прогноз на ноябрь

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что курс доллара в ноябре будет колебаться в пределах 41,8-42,5 гривни, а курс евро - в диапазоне 48,5-50 гривень.

Ранее он отмечал, что с наступлением октября-ноября ситуация на валютном рынке Украины несколько изменилась. По его словам, в этот период речь идет о значительно больших рисках, как для экономики, так и для курсовой стабильности.

