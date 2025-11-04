Этот шимпанзе не любил посетителей зоопарка.

В 1997 году шимпанзе по имени Сантино в зоопарке Фурувик в Швеции начал демонстрировать впечатляющее, но проблематичное поведение. Он доказал, что далеко не все животные в зоопарках рады посетителям, пишет IFLScience.

Отмечается, что сотрудники запарка в 1997 году впервые заметили, что Сантино бросает камни в посетителей. Для приматов бросание предметов является обычным делом, но удивительно то, что этот шимпанзе брал в руки не что попало.

Выяснилось, что каждое утро, когда зоопарк был закрыт и посетители не могли попасть внутрь, Сантино переходил ров в своем вольере и собирал камни. Он прятал собранные камни по всему вольеру.

Видео дня

В издании объяснили, что Сантино часто нервничал, когда в зоопарке появлялись посетители. Из-за этого он начинал бросать камни вверх.

"В начале июня 1997 года бросание камней резко участилось, в том числе до нескольких бросков за одну демонстрацию. Это побудило персонал зоопарка принять меры предосторожности", - рассказывал когнитивный зоолог Матиас Осват в своей статье для Current Biology.

Уже в 1998 году у Сантино начали заканчиваться камни. Тем не менее, шимпанзе нашел другой способ пополнить свой "арсенал".

В издании поделились, что Сантино стучал камнями по бетону, пока не слышал глухой звук. Это указывало на наличие трещины и побуждало шимпанзе бить сильнее, пока не откалывался кусок. Затем примат начал подкидывать вверх куски бетона.

Такое поведение может показаться довольно агрессивным, но ученые обратили внимание на одну интересную деталь. Сантино тщательно готовился к своим демонстрациям и заранее планировал их.

Кроме того, у Сантино также заметили навыки обмана. Примат часто прятал свои запасы камней, чтобы сотрудники зоопарка не нашли их.

Зачем шимпанзе вставляют траву в свои уши

Ранее в Замбии группа шимпанзе начала носить травинки, которые торчат из ушей и "задних частей тела". Ученые выяснили, зачем приматы это делают.

"Моду" на травинки в ушах шимпанзе исследователи впервые зафиксировали в 2010 году в заповеднике Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust в Замбии. Сперва их носила самка по имени Джули, но позже это переняли семь других шимпанзе.

Ученые считают, что травинки в ушах могли стать культурной традицией у шимпанзе. Более того, приматы продолжили делать это даже после смерти Джули.

Вас также могут заинтересовать новости: