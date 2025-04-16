Schedule I остаётся королём стима, криминальный симулятор не покидает первую строчку топа по выручке уже третью неделю подряд.
Кооперативная R.E.P.O. тоже никуда не делась: снова второе место (если не считать Steam Deck, как обычно). А вот ремастер The Last of Us Part II начал быстро терять позиции - с пятой на двенадцатую за пару недель.
Возвращение Baldur’s Gate 3 в топ-10 объясняется скидкой и, вероятно, финальным патчем, который вышел на днях. Red Dead Redemption 2 по-прежнему крепко держится, а к Path of Exile 2, похоже, не теряется интерес на фоне недавних обновлений.
Вот как выглядит топ по выручке с 8 по 15 апреля (без учёта бесплатных игр):
- Schedule I
- R.E.P.O.
- Red Dead Redemption 2
- Path of Exile 2
- Baldur's Gate 3
- Monster Hunter Wilds
- Blue Prince
- inZOI
- Split Fiction
- Dead by Daylight
Ранее мы рассказывали, что в Steam нашли спрятанную страницу, где можно посмотреть, сколько денег на игры вы потратили. Возможно, вы уже оплатили новую яхту Гейбу Ньюэллу.