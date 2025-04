Инди-игра обошла Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3 и Path of Exile 2.

Schedule I остаётся королём стима, криминальный симулятор не покидает первую строчку топа по выручке уже третью неделю подряд.

Кооперативная R.E.P.O. тоже никуда не делась: снова второе место (если не считать Steam Deck, как обычно). А вот ремастер The Last of Us Part II начал быстро терять позиции - с пятой на двенадцатую за пару недель.

Возвращение Baldur’s Gate 3 в топ-10 объясняется скидкой и, вероятно, финальным патчем, который вышел на днях. Red Dead Redemption 2 по-прежнему крепко держится, а к Path of Exile 2, похоже, не теряется интерес на фоне недавних обновлений.

Вот как выглядит топ по выручке с 8 по 15 апреля (без учёта бесплатных игр):

Schedule I

R.E.P.O.

Red Dead Redemption 2

Path of Exile 2

Baldur's Gate 3

Monster Hunter Wilds

Blue Prince

inZOI

Split Fiction

Dead by Daylight

Ранее мы рассказывали, что в Steam нашли спрятанную страницу, где можно посмотреть, сколько денег на игры вы потратили. Возможно, вы уже оплатили новую яхту Гейбу Ньюэллу.

