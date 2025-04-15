Возможно, вы уже оплатили новую яхту Гейбу Ньюэллу.

Steam действительно умеет опустошать кошельки, и не всегда очевидно, насколько. А вот сама платформа хранит полную сумму, которую вы закинули в Steam с момента регистрации, просто она спрятана достаточно глубоко.

Чтобы её найти, нужно пройти по следующему пути в клиенте Steam: Справка > Поддержка Steam > Мой аккаунт > Данные, связанные с вашим аккаунтом Steam > Использованные внешние средства

После того как пользователь Reddit рассказал об этом, сотрудники PC Gamer тоже проверили себя, суммы колебались от пары сотен долларов до более чем 16 тысяч долларов. У кого-то в комментариях всплыло и 26 тысяч, и это ещё далеко не предел, ведь есть игроки, вбухавшие целые состояния только в скины для Counter-Strike.

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Если же хочется не только знать сколько, но и на что - загляните в раздел истории покупок: Справка > Поддержка Steam > Мой аккаунт > Данные, связанные с вашим аккаунтом Steam > История покупок. Там можно отследить всё: каждый лутбокс, каждая аркана в Dota 2, каждую скидку, от которой ну невозможно было отказаться.

Ранее мы рассказывали, что 2024 год был лучшим для Steam за всю историю. Пик одновременного онлайна в прошлом году был вдвое выше, чем в 2020-м, а продажи свежих релизов оказались наивысшими за всю историю.

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