Симулятор наркоторговли в духе сериала 'Во все тяжкие' стал новым хитом Steam

Пиковый онлайн перевалил за 140 000 геймеров всего за два дня после релиза.

25 марта в раннем доступе Steam вышла видеоигра, которая за пару дней стала новым вирусным хитом. Речь идет о Schedule I в духе сериала "Во все тяжкие", в котором игрок выступает в роли наркоторговца.

На момент написания новости у Schedule I почти 10 000 отзывов – и 98% из них положительные. Кроме того, проекту удалось добиться внушительного онлайна – 142 тыс. игроков. Это более чем в два раза выше, чем у недавно вышедшей Assassin's Creed Shadows.

Видео дня

На базовом уровне, Schedule 1 – это игра-песочница от первого лица с открытым миром и эстетикой в стиле "Рика и Морти", действие которой происходит в захудалом городе. Представьте, что GTA была бы ролевой игрой от Bethesda, и вы получите общую идею. Блуждающие NPC придерживаются своего собственного графика, а игрок может обчищать их карманы или просто избивать предметами, найденными в мире.

В течение 30 минут после запуска бесплатной "демки" можно арендовать комнату в мотеле, заполнить ее камерами для выращивания из местного хозяйственного магазина и начать выращивать растения марихуаны из семян, купленных у продавца на черном рынке. Игрок размещает товары через приложение, общается с потенциальными покупателями и лично заключает сделки в темных уголках города.

Добавьте к этому смертельные столкновения с полицией и конкурирующими картелями по мере расширения вашей наркоимперии, а также кооперативный режим – и вы получите выигрышную формулу, которая уже нашла отклик у многих игроков.

В украинском стиме Schedule I продается за 352 грн.

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