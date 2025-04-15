Всего в патчноуте около 20 тысяч слов.

Patch 8 для Baldur’s Gate 3 выходит уже сегодня, 15 апреля, и, судя по всему, это будет чудовищно. Настолько, что придётся всерьёз объяснять друзьям и близким, почему вас не будет видно ближайшие пару недель.

Руководитель Larian Свен Винке уже подогрел интерес заявлением в X, что список изменений занимает 48 страниц:

"Если бы существовал гид Мишлен по патчам, я бы поставил этому три звезды".

Но страниц-то у Larian на сайте нет, там всё одним полотном. Сколько же это на самом деле?

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Журналист PC Gamer решил не гадать и просто закинул патчноты прошлых обновлений в Google Docs, в 11-й Arial и на стандартных полях. В итоге выходит около 400 слов на страницу, если отбросить списки и оформление. То есть Patch 8 это около 19-20 тысяч слов.

Для сравнения, вот вес прошлых обновлений:

Patch 1: 16 542 слова

Patch 2: 4 016 слов

Patch 3: 23 576 слов

Patch 4: 19 473 слова

Patch 5: 6 731 слово

Patch 6: 18 548 слов

Patch 7: 18 153 слова

Если расчёты верны, Patch 8 станет вторым по объёму в истории игры. И это неудивительно: он добавит 12 новых подклассов и фоторежим, значит придётся объяснить тонны механик и изменений.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Baldur's Gate 3 показали все новые подклассы.

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