Это очередной проект, вдохновлённый Lethal Company.

Инди-хоррор REPO внезапно стал очередным кооперативным хитом в Steam, обогнав по продажам даже Civilization 7.

На первый взгляд это просто ещё один клон Lethal Company, но игра нашла свой путь к популярности. Вместо людей здесь круглые, разноцветные существа с глазами по пять копеек, а в основе геймплея лежат не только побег от монстров, но и хаотичная физика.

Игроки поднимают предметы с помощью телепатического луча, но если объект слишком тяжёлый, придётся работать в команде. Более того, поднимать можно не только мебель и ценные вещи, но и других игроков, что уже породило волну весёлых ситуаций, вроде того, как целая группа игроков дружно топит напарника в унитазе.

В отличие от Lethal Company, в REPO можно не только убегать от монстров, но и прятаться, буквально плющась под мебелью. Это добавляет немного больше тактики и даёт возможность выкручиваться из сложных ситуаций.

Игра стартовала в раннем доступе и уже получила рейтинг "крайне положительно" из почти 2 тысяч отзывов. Игроки хвалят свободу действий, механику взаимодействия с предметами и отсутствие жёстких ограничений по времени на задания.

В текущей версии REPO предлагает три мира, 19 видов монстров и 29 предметов экипировки. Разработчики планируют дорабатывать игру вместе с сообществом в течение следующих 6–12 месяцев.

Игра доступна прямо сейчас по цене 180 гривен, на релизе действует скидка 20%.

