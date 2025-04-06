Игра стала слишком медленной и утомительной, жалуются игроки.

Path of Exile 2 столкнулась с жёсткой волной критики после выхода обновления "Начало охоты". За считанные дни рейтинг игры в Steam опустился до отметки "смешанные" - всего 56% положительных отзывов.

Среди главных претензий - нестабильная техническая часть (вылеты, баги, лаги), общее замедление геймплея и заметное ухудшение боевой системы. Множество умений понерфили, старые билды перестали работать, а навыки новой Копейщицы на старте слабее обычной автоатаки.

В добавок к этому, игроки отмечают, что монстры стали ощутимо крепче, а полезного лута - наоборот, почти не стало. Всё это превратило прохождение кампании в унылую рутину, где даже обычные враги требуют долгих изнурительных боёв.

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Многие пишут, что мотивация играть пропала полностью. Один из пользователей отметил, что прохождение PoE 2 теперь ощущается как вторая работа, в которой не чувствуется прогресса. Другой жалуется на "глупые балансные патчи" и "вредные хотфиксы", которые убивают последние играбельные способности. По его словам, чтобы убить группу слабых врагов, приходится по несколько минут спамить автоатаку.

Недовольство высказывают не только рядовые геймеры, но и крупные контентмейкеры. Известный стример Quin69 прямо заявил, что в таком состоянии в PoE 2 играть не стоит вообще, только ждать патчей.

Разработчики из Grinding Gear Games уже отреагировали. Вышел хотфикс 0.2.0b, в котором снизили здоровье монстров в кампании (до 25% в зависимости от уровня), а также подправили баланс некоторых умений и устранили часть технических проблем. Однако в сообществе считают, что это лишь первый шаг, игроки продолжают требовать более активных изменений, которые сделают игру быстрее, комфортнее и просто интереснее.

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск не смог разобраться с базовыми механиками Path of Exile 2, хотя раньше хвастался высоким скиллом.

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