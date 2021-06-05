Премьер страны считает, что Беларусь может рассчитывать на компенсацию из-за "нанесенного ущерба".

Власти Беларуси подготовили комплекс мер в ответ на западные санкции, вводимые после скандала с экстренной посадкой самолета Ryanair и задержанием основателя NEXTA Романа Протасевича.

Об этом сообщил премьер-министр страны Роман Головченко передает БЕЛТА.

По его словам, за последние десятилетия во всех заявлениях Лукашенко на международных площадках всегда лейтмотивом звучало то, что Беларусь выступает за "пояс добрососедства", а также хочет мира и спокойствия в регионе. Однако когда речь заходит об ущербе белорусским компаниям, страна имеет право ответить.

"Мы все-таки надеемся на то, что разгоряченные головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси. ...если идет речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов", - сказал Головченко.

Он отметил, что в Беларуси работает много иностранных предприятий, в том числе из тех стран, что якобы проводят "особенно недружественную политику".

Читайте такжеЛукашенко пригрозил пустить самолеты в оккупированный Крым (видео)"Они могут потерять наш рынок. Пусть он не такой большой, вместе с тем объем инвестиционного импорта из ЕС - это миллиарды в год. Хотелось бы, чтобы западные политики подумали о судьбах бизнесов", - заявил премьер.

Головченко также утверждает, что теперь Беларуси придется уходить от западных товаров и технологий.

"Мы знаем, чем заменить, знаем поставщиков, готовы переориентироваться. Разрыв технологий сейчас минимальный. Мы готовы переключиться в том числе на азиатские технологии, которые последние несколько десятилетий семимильными шагами движутся вперед. По предварительным подсчетам, один Китай может заменить 90% европейских и американских технологий. Плюс к этому российские технологии, которые достаточно активно развиваются", - заявил политик.

По его словам, власти готовы применять специальные защитные меры в отношении рынка страны - и не только в отношении инвестиционного импорта в Беларусь, но и товаров народного потребления.

Кроме того, премьер считает, что Беларусь может рассчитывать на компенсацию из-за "нанесенного ущерба".

"Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. Полагаю, мы сможем добиться компенсации всего нанесенного нам ущерба", - утверждает Роман Головченко.

Посадка самолета Ryanair в Минске

На днях дипломатические источники сообщали, что Европейский союз готовит санкции в отношении государственной авиакомпании Беларуси "Белавиа" и около десятка высших должностных лиц белорусской авиации. В частности, ожидалось, что уже 4 июня в ЕС могут предварительно одобрить запрет на полеты и посадку на территории союза самолетов белорусских авиакомпаний.

Читайте также"Признание" вины и "уважение" к Лукашенко: вышло "интервью" Протасевича белорусскому каналу (видео)4 июня Совет Европейского союза решил усилить существующие ограничительные меры в отношении Беларуси и ввел запрет на пролет в воздушном пространстве союза, а также на доступ к аэропортам ЕС для белорусских перевозчиков всех видов.

Ограничительные меры связаны с недавним инцидентом в аэропорту Минска. 23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в столице после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

Однако в результате власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси.

Событие вызвало реакцию в мировом сообществе, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей. Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. Позже Верховная Рада призвала белорусские власти немедленно освободить журналиста и активиста, а также всех политических заключенных.

В Европейском Союзе начали работу над новыми ограничительными мерами против властей Беларуси.

Сам же Лукашенко заявлял, что санкции против Беларуси вряд ли будут распространяться на транзит российского газа в страны Европейского союза, но Запад, по его словам, пытается ударить по бюджетообразующим предприятиям Беларуси.

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Автор: Катерина Комолова