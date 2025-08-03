В этом году ожидается стабильный уровень производства, но есть и риск уменьшения урожая.

Потенциальный урожай многих культур в Украине под угрозой из-за аномально теплой зимы, поздних весенних заморозков, а также недостатка влаги в некоторых регионах. В частности, проблемы затронули урожай картофеля.

Исполняющий обязанности первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Гриник в интервью "РБК-Украина" рассказал, что в течение мая 2025 года по всей Украине было достаточно осадков для формирования урожая картофеля. Тем не менее негативно повлияли на урожай весенние заморозки и сложные погодные условия в июле.

Эксперт отметил, что в этом году ожидается стабильный уровень производства, что позволит избежать резкого скачка цен на картофель. Одновременно с этим он признал, что существует риск уменьшения урожая.

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"Производители, в частности те, которые специализируются на семенном картофеле, прогнозируют уменьшение урожая на 25-30% по сравнению с предыдущим годом", - сказал Гриник.

Эксперт подчеркнул, что по крайней мере в Киевской и южных областях Украины картофель страдал от недостатка влаги и высоких температур. Это негативно повлияло на урожайность и качество картофеля.

Гриник добавил, что жара и засуха может привести к появлению различных болезней у клубней картофеля, включая паршу, увядание листьев и клубней, дуплистость, растрескивание и вторичный рост.

По словам эксперта, уже сейчас наблюдается значительное сезонное снижение цены на картофель.

"Цены на молодой урожай на оптовых рынках упали до 15-22 грн/кг, а в розничной торговле - колеблются от 22 до 38 грн/кг - в зависимости от региона и сети. Средняя цена уже снизилась до 33,55 грн/кг и тенденция к снижению продолжается", - поделился он.

Тем не менее Гриник отметил, что осенний прогноз становится "более сдержанным".

"Поэтому в сентябре-октябре оптовые цены, скорее всего, составят 12-18 грн/кг, а в розничной торговле - ожидается 20-26 грн/кг. С пиковыми значениями до 30 грн/кг только в случае неблагоприятных условий (погоды, инфляции или логистических проблем)", - резюмировал эксперт.

Цены на овощи в Украине - важные новости

Ранее в Украине подешевела морковь. Аналитики проекта EastFruit поделились, что отпускные цены на овощ урожая 2025 года находятся в пределах 9-16 грн/кг.

Кроме того, в Украине в конце июля подорожал чеснок. Отмечается, что отпускные цены доходят до 130 гривень за килограмм.

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