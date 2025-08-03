По данным из сети, в атаке задействовали дроны "Лютый" и "Батяр".

Спутниковые снимки подтверждают удачную дроновую атаку на ведущее российское предприятие АО "ПО "Электроприбор" в городе Пенза.

Как сообщает Telegram-канал "Dnipro Osint (Гарбуз)", в сети публиковали только одно видео, на котором можно увидеть поражение одного из цехов с помощью украинского дрона-камикадзе большой дальности "Лютый". В то же время фото демонстрирует, что пострадало еще одно здание:

"На спутниковых снимках мы видим еще две точки, которые указывают на поражение еще одного цеха - нового, построенного в 2020 году. На едином видео оперативного контроля можно увидеть дым, который валит из этого цеха. В него попали БпЛА "Лютый" и "Батяр".

Атака на завод "Электроприбор"

Напомним, 2 августа Служба безопасности Украины отчиталась об атаке на завод в российской Пензе. Известно, что на местах взрывов наблюдали задымление.

Видео дня

Согласно данным открытых источников, "Электроприбор" выпускает специализированное телекоммуникационное оборудование для криптозащиты и передачи конфиденциальной информации. Продукция применяется в стационарных и мобильных пунктах управления различного назначения.

Серийная продукция завода, который работает на российскую "оборонку", включает технику для применения в авиации, бронетехнике, на кораблях и в космосе.

За несколько дней до этого УНИАН сообщало о дроновой атаке на "Радиозавод" в Пензе, который производит автоматизированные системы боевого управления для различных родов войск РФ.

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