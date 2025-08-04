Водители жалуются на огромную пробку.

В оккупированном Российской Федерацией Крыму зафиксировали новый антирекорд, который касается Керченского моста.

Как сообщает российский Telegram-канал Astra, ссылаясь на водителей, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова образовалась автомобильная пробка рекордной протяженности. По предварительным оценкам, она достигает около 30 километров:

"В очереди на ручной досмотр находятся более 2 000 автомобилей, а время ожидания составляет примерно четыре часа. Проверка сканером может затянуться до семи часов. Предыдущий рекорд - пробка длиной 22 километра - был зарегистрирован в июле текущего года".

Согласно сообщению информационного центра автомобильных дорог, по состоянию на 00:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 1237 транспортных средств. Время ожидания в пробке - более трех часов.

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Крымский мост

Керченский мост - это транспортная артерия, которая соединяет оккупированный Крымский полуостров с Краснодарским краем России через Керченский пролив. Он состоит из двух параллельных частей: автомобильной и железнодорожной, каждая из которых имеет отдельную конструкцию.

Мост имеет стратегическое значение для России, ведь обеспечивает основную транспортную связь с полуостровом, служит для поставки военной техники, личного состава и гражданских грузов.

С момента начала полномасштабной войны Крымский мост неоднократно становился объектом атак. В частности, в октябре 2022 года взрыв повредил автомобильную часть моста, а в июле 2023 года были выведены из строя отдельные пролеты.

Оккупационные власти вводили сплошной паспортный контроль при въезде на Керченский мост со стороны Краснодарского края, а также увеличивали количество пунктов досмотра.

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