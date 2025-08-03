Президент подчеркнул, что и в дальнейшем украинская боевая авиация и силы ПВО должны развиваться комплексно и в эффективном взаимодействии.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. И самое главное, чтобы и в дальнейшем украинская боевая авиация и силы ПВО развивались комплексно и в эффективном взаимодействии: Вооруженные силы Украины, Генеральный штаб, Министерство обороны Украины, команды наших партнеров и профессиональные и неравнодушные эксперты, которые желают Украине силы и победы", - отметил президент.

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Что известно о командующем Воздушными силами

Как сообщал УНИАН, до этого Кривоножко был временным исполняющим обязанности командующего Воздушными силами.

30 августа 2024 года президент Зеленский уволил предыдущего командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. В указе не были указаны причины увольнения. Президент в вечернем видеообращении отметил, что "сейчас время выводов", и потому он решил заменить командующего. Глава государства выразил благодарность всем украинским военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. При этом он подчеркнул, что нужно усиливаться и на командном уровне и беречь личный состав.

В тот же день, 30 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначил временного исполняющего обязанности командующего Воздушными силами Анатолия Кривоножко, который до этого возглавлял воздушное командование "Центр".

Также Кривоножко с 2006-го по 2008 год служил командиром 114 бригады тактической авиации.

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