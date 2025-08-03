Вероятно, бывший президент РФ "призвал" подводные лодки США ближе к своим границам, считает Рыженко.

Провокационные заявления экс-президента России Дмитрия Медведева будут иметь негативные последствия для его страны. Об этом сказал капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в 2004-2020-х годах Андрей Рыженко в эфире Радио NV по поводу недавних угроз Медведева возможным запуском ядерных ракет по целям в США и странах НАТО.

По словам эксперта, весьма вероятно, что подводных лодок США, которые подошли ближе к границам РФ, вообще не было на дежурстве, а теперь им дали соответствующее задание, и они развернулись в районе патрулирования.

"Возможно, эти многоцелевые подводные лодки имели другую задачу, потому что они не обязательно находятся в районе огневых позиций. Поэтому они, возможно, свою миссию изменили на нанесение потенциального ракетного удара", - предположил эксперт.

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Он отметил, что уменьшение времени подлета ракет из-за более близкого расположения лодок к границам с РФ не имеет существенного влияния, ведь у россиян есть системы, которые могут фиксировать выход как крылатых, так и баллистических ракет "из-под воды", потому что давно не фиксируются пуски с подводных лодок из надводного положения. Рыженко считает, что Вооруженные силы РФ таким образом получили и политический ответ с военным подтекстом, что "нельзя так шутить".

"Думаю, что в закрытом режиме сообщили автору (речь идет о Медведеве, - УНИАН) этой утренней "шутки" о последствиях", - добавил он.

Эксперт отметил, что баллистическая ракета "Трайдент", которая используется на самых мощных в США подводных лодках класса "Огайо" гораздо лучше проверена и отработана, чем те ракеты, которые стоят на борту российских новейших подводных лодок. По его словам, также у россиян нет такой, как у американцев, единой системы целеуказания типа "Линк", которая позволяет собирать данные и передавать их на любой военный объект в любой точке земного шара. Он подчеркнул, что эта система США используется и в интересах НАТО.

"Ядерная" угроза Медведева и ответ Трампа

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил, что он отправляет две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" в ответ на провокации Москвы.

Издание The Times отмечало, что это заявление не является необычным в контексте безопасности, поскольку подводные лодки США регулярно перемещаются в районы, близкие к России, особенно в периоды повышенной напряженности. Однако необычным является сам факт этого заявления, которое имеет две цели: продемонстрировать, что Трамп - человек действия, и послать сигнал российскому лидеру Владимиру Путину.

В статье подчеркивалось, что, хотя Трамп фактически отвечал на угрозы бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, но отнюдь не Медведев является настоящим адресатом этого сообщения.

Издание отметило: по мнению Белого дома, Путин поймет, что "подводная дипломатия" Трампа не является провокацией (миссия флота заключается в сдерживании, а не в нанесении первого удара), а является предупреждением о том, что президент не хочет, чтобы единственный пост Медведева сигнализировал о возвращении к ядерному бряцанию оружием.

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