Певица намекнула, что "тот самый" еще не появился в ее жизни.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер высказалась об участии в реалити-шоу "Холостяк" или "Холостячка".

В интервью 24 каналу исполнительница ответила на вопрос, согласилась ли бы она сняться в этих проектах, если поступило бы соответствующее предложение.

"Не очень вижу себя в формате, где надо конкурировать и завоевывать чье-то внимание. Это еще и нервы, время, которого и так мало, и проектов в жизни хватает", - сказала Тринчер.

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При этом певица призналась, что попробовать себя в роли "холостячки", возможно, когда-то и было бы ей интересно, ради опыта.

"Но сейчас мне комфортно там, где я есть. И если в жизни появится "тот самый", хочется, чтобы все было искренне - без сценариев и монтажа", - добавила исполнительница.

Напомним, Анна Тринчер откровенно рассказала об изменениях в жизни после развода со скандальным блогером Александром Волошиным, который сбежал из Украины:

"После развода я наконец смогла остановиться, взглянуть внутрь и начать любить себя по-настоящему. Именно эта любовь к себе стала для меня основой больших трансформаций. Я изменила отношение к себе, научилась ценить свою силу и уязвимость".

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