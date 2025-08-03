EL Кравчук показал редкий архивный кадр с Могилевской / фото instagram.com/el.kravchuk

Украинский певец EL Кравчук по случаю 50-летия своей коллеги Натальи Могилевской поделился редким архивным фото с ней.

"Вам так понравились архивные кадры, что заставили меня найти еще, - отметил он в подписи к опубликованному снимку в Instagram. - В честь дня рождения Натали публикую это фото".

По его словам, снимок был сделан более 20 лет назад.

Видео дня

"Где-то 2002 год, Крещатик, книжный магазин, презентация сборника рассказов и пьес нашей подруги Лады Лузиной "Моя Лолита", - добавил певец, пожелав Могилевской новых успехов и приятных моментов.

В комментариях под фото пользователи не скупились на комплименты: "Какие красивые люди на этом фото", "Молодые, красивые, креативные", "Наталья такая красавица", "Яркое фото", "Какое атмосферное фото", "Какие вы здесь все молодые, творческие, яркие! Увлекалась вами!".

EL Кравчук показал редкий архивный кадр с Могилевской / фото instagram.com/el.kravchuk

На снимок отреагировала и сама Могилевская, коротко отметив: "Спасибо, обнимаю!".

Напомним, ранее УНИАН писал, как EL Кравчук спел о популярной игрушке "лабубу", вокруг которой так много ажиотажа.

А Наталья Могилевская 2 августа отпраздновала 50-летие.

Вас также могут заинтересовать новости: