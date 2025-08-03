Накануне певица отметила свой юбилей.

Украинский певец EL Кравчук по случаю 50-летия своей коллеги Натальи Могилевской поделился редким архивным фото с ней.

"Вам так понравились архивные кадры, что заставили меня найти еще, - отметил он в подписи к опубликованному снимку в Instagram. - В честь дня рождения Натали публикую это фото".

По его словам, снимок был сделан более 20 лет назад.

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"Где-то 2002 год, Крещатик, книжный магазин, презентация сборника рассказов и пьес нашей подруги Лады Лузиной "Моя Лолита", - добавил певец, пожелав Могилевской новых успехов и приятных моментов.

В комментариях под фото пользователи не скупились на комплименты: "Какие красивые люди на этом фото", "Молодые, красивые, креативные", "Наталья такая красавица", "Яркое фото", "Какое атмосферное фото", "Какие вы здесь все молодые, творческие, яркие! Увлекалась вами!".

На снимок отреагировала и сама Могилевская, коротко отметив: "Спасибо, обнимаю!".

Напомним, ранее УНИАН писал, как EL Кравчук спел о популярной игрушке "лабубу", вокруг которой так много ажиотажа.

А Наталья Могилевская 2 августа отпраздновала 50-летие.

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