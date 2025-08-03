Уникальная операция была проведена под Покровском в Донецкой области.

Бойцы первого механизированного батальона 155 отдельной механизированной бригады ВСУ взяли в плен двух российских оккупантов с помощью дрона. Об этом сообщили в 155-й ОМБр на своей странице в Facebook.

Отмечается, что уникальная операция была проведена под Покровском в Донецкой области. В бригаде поделились, что военнослужащие РФ добровольно сдались в плен воинам ВСУ и сохранили себе жизнь.

"155 ОМБр поражает и поражает одновременно. Оккупантам не место на нашей земле", - говорится в сообщении.

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Один из пленных оккупантов по имени Иван рассказал, что он из Воронежской области. Он поделился, что подписал контракт с российской армией в мае 2025 года. По его словам, он хотел заработать себе на квартиру.

"В последнее время трудности в жизни были - финансовые и с работой туго стало. С родными проблемы, с близкими. Меня накатило и я говорю: "Пойду на контракт"... Надоело все, решил подписать контракт. Обещали, что буду водителем", - сказал россиянин.

Оккупант поделился, что увидел украинский дрон на поле боя, после чего поднял руки вверх. Затем беспилотник помог ему дойти до позиций и сдаться в плен.

"Был ад, просто ад. Для такой войны я не был подготовлен", - добавил россиянин.

Дроны 3-й ОШБр взяли в плен россиян на Харьковщине - что известно

Напомним, что в начале июля бойцы 3 штурмовой бригады провели операцию по атаке и зачистке вражеских позиций, используя только беспилотники. С помощью дронов они атаковали вражеские позиции на Харьковщине, зачистили их и взяли оккупантов в плен.

В 3 штурмовой бригаде подчеркнули, что обошлось без пехоты и без потерь со стороны Украины. Также Силы обороны Украины атаковали российские фортификации, используя FPV-дроны и наземные роботизированные комплексы.

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