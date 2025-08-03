Санкции введены в отношении 94 физических лиц, а также 5 российских компаний.

Украина подготовила три пакета санкций против России и ее партнеров, а один из них уже применен. Он направлен против капитанов российского теневого флота. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Будем синхронизировать все эти пакеты с нашими партнерами так, чтобы давление работало в большинстве юрисдикций. Согласовал на следующую неделю синхронизацию санкций партнеров в нашей юрисдикции. Необходимые решения партнеров должны быть подтверждены украинскими санкциями", - рассказал украинский лидер.

В указе президента Украины №578/2025 говорится о том, что санкции введены в отношении 94 физических лиц, а также 5 российских компаний.

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"Давление на Россию действительно может сработать именно так, чтобы они почувствовали последствия затягивания войны", - добавил президент Украины.

Теневой флот РФ - важные новости

Ранее в исследовании компании Dryad Global говорилось о том, что количество кораблей теневого флота России выросло с менее чем 100 танкеров в начале 2022 года до 300-600 в начале 2025 года. Около 40% танкеров РФ получила от продавцов из ЕС.

Кроме того, капитан 1 ранга запаса Военно-морских сил, бывший заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко рассказал, что теневой флот РФ насчитывает от 600 до 1000 судов. Он отметил, что их количество постоянно меняется.

Рыженко объяснил, что владельцы судов российского теневого флота постоянно меняются. Также они меняют операторов и перепродают корабли.

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