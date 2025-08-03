Как и раньше, индийские государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы имеют право покупать нефть из любых источников.

Индия не давала указаний своим нефтеперерабатывающим заводам прекратить закупку российской нефти, несмотря на публичные угрозы санкциями со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, решение о прекращении импорта нефти из России не принято. Они рассказали, что как государственные, так и частные нефтеперерабатывающие заводы имеют право покупать нефть из любых источников, мол, предприятия принимают решение на свое коммерческое усмотрение.

Источники также сообщили, что на прошлой неделе правительство попросило государственные нефтеперерабатывающие компании разработать план, в котором оценить, из каких альтернативных источников и в каких объемах можно было бы импортировать нефть в случае прекращения поставок из РФ. Впрочем, отметил один из источников, это был, скорее, сценарий на случай форс-мажора, чем реальное изменение политики.

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Собеседник издания пояснил, что сокращение или прекращение закупок российской нефти заставит Индию снова поставлять этот ресурс из стран Персидского залива, что стоит дороже, а Нью-Дели не стремится увеличивать свои расходы на импорт.

Представитель министерства нефти и природного газа Индии не ответил на просьбу Bloomberg прокомментировать ситуацию с закупкой российской нефти.

Трамп давит на Индию из-за российской нефти

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп обещал наказать Индию за высокие пошлины и торговлю с Россией. На днях он пригрозил с 1 августа ввести пошлины в размере 25% для этой страны, а также дополнительный штраф за закупки энергоносителей у России. По данным Bloomberg, эти пошлины разрушают надежды Нью-Дели на преференциальный режим в отношении своих региональных партнеров.

Также недавно Трамп заявлял, что он узнал, что якобы Индия намерена прекратить закупать нефть у России. "Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, точно это или нет", - высказался он.

Однако 2 августа The New York Times сообщило, что Индия не собирается отказываться от российской нефти, несмотря на угрозы Трампа. Два высокопоставленных индийских чиновника заявили изданию, что никаких изменений в политике их страны нет.

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